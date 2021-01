Le casting de la série sur le cousin de Hulk continue de s’étendre après avoir confirmé Tatiana Maslany comme protagoniste, puisque cette semaine, il a été rapporté que l’actrice de «Ted» apparaîtrait. Ginger Gonzaga dans ‘She-Hulk’ en tant que meilleur ami de l’héroïne verte de l’univers Marvel.

Le portail Deadline est celui qui a rendu compte de cette embauche, mais n’a pas mentionné quel meilleur ami de Jennifer Walters / She-Hulk jouera, car dans les bandes dessinées, elle a deux amis très importants, Jill et Jen, Bien que certains fans sur les réseaux sociaux aient commencé à spéculer qu’il pourrait s’agir de Jill, cependant, ce personnage a une fin fatidique quand elle est exécutée par un groupe de criminels.

Suite à l’annonce, l’actrice a écrit sur son compte Instagram: “Tellement excitée de rejoindre la famille @ marvel / @ disney, et ils n’ont été que du soutien et de la gentillesse avec les vibrations de niveau supérieur. J’ai hâte! Il y en a des tonnes aussi des rumeurs selon lesquelles @markruffalo est le meilleur gars. Je ferai un rapport! “

Gonzaga a été présenté dans des rôles de soutien dans diverses séries et films tels que ‘Mixologie ‘,’ Ensemble ‘,’ Someone Marry Barry ‘,’ Ted ‘,’ Wrecked ‘,’ Bad Therapy ‘,’ I’m Dying Up Here ‘,’ Kidding ‘et’ Space Force ‘, Alors qu’il était également connu dans les tabloïds, pour sa relation avec l’acteur Jim Carrety qui s’est terminée en 2019.

En plus que Ginger Gonzaga sera dans ‘She-Hulk’, d’autres acteurs étaient également déjà confirmés comme Mark Ruffalo qui reviendra pour jouer Bruce Banner / Hulk et Tim Robinson, dans le rôle Abomination, qu’il a joué précédemment dans le film ‘The Incredible Hulk’, tandis que la direction de l’émission sera en charge de Jessica Gao.

“ She-Hulk ” fera partie non seulement du MCU, mais également d’un premier groupe de séries originales de Marvel Studios, y compris ‘WandaVision’, ‘Loki’ et ‘The Falcon and The Winter Soldier’, Ceux-ci se trouveront exclusivement pour le service de streaming de la maison de Mickey Mouse, donc pour embaucher Disney +, cliquez ici.