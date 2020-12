Mediaset lance un nouveau programme sportif, El Desmarque. Le programme est diffusé les lundis et vendredis sur Cuatro à partir de 01h00. Le présentateur est le journaliste Luis Garcia, qui sera en charge de cette proposition qui s’ajoute à la programmation sportive de la chaîne.

“Un nouveau projet démarre, un nouveau programme, El Desmarque Cuatro ou El Desmarque de Cuatro, on ne sait toujours pas mais cela prendra de la personnalité et vous déciderez”, a-t-il présenté Luis Garcia le premier programme lundi dernier. «À El Desmarque de Cuatro, nous voulons nous amuser et passer un bon moment à parler de football et de sport avec des amis. Toutes sortes d’opinions sont les bienvenues au programme, des plus enthousiastes à celles des plus sobres, en passant également par celles des plus puristes, mais avec un slogan très clair: surprenez et pariez sur l’originalité », souligne Luis García pour le Journal AS.

Produite par SuperSport, cette proposition consiste à présenter un agenda sportif qui comprend l’actualité et la dernière heure autour du football. À El Desmarque, il y a aussi un espace pour des rassemblements sociaux. Chaque semaine, ils seront sur le tournage de Mediaset des journalistes qui analyseront l’actualité, en se concentrant notamment sur le football espagnol, comme cela a été fait dans le premier épisode lundi dernier. Le programme comprend une section dédiée aux fans avec des images curieuses du football national et international par la main de Raúl Jimeno ‘Menottinto’.

Ce nouvel espace de Cuatro représente le saut transversal vers la télévision d’El Desmarque, le site d’information sportive. Le programme a son propre site sur le site Mediaset, où vous pouvez voir les vidéos et les temps forts de chaque programme.