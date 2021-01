Mexique.- L’urgence sanitaire a radicalement changé le mode de vie et les priorités de chacun. Avant cette situation, rédiger un testament de cession des biens semblait être une tâche à accomplir à un âge avancé; pire encore, dans la majorité de la population, il n’est pas considéré comme un sujet important, voire inconnu.

Cependant, les circonstances qui prévalent montrent l’urgence de formaliser la volonté de chacun, afin d’éviter des conflits au sein des familles, ainsi que des problèmes juridiques futurs et coûteux, si ce document n’existe pas.

Le nombre indéterminé de propriétés ab intestat dans le pays et les litiges, confirme la nécessité de promouvoir chez les Mexicains la «culture de la volonté» et la régularisation des propriétés.

En ce sens, Sonia Juárez Moreno, universitaire de la Faculté des études supérieures (FES) Aragon, veille à ce qu’il soit préférable de décider dans la vie de la destination de nos actifs et de qui en prendra soin à notre mort, surtout si à l’avenir cela peut provoquer un conflit.

L’expert a expliqué qu’actuellement, les gens meurent sans avoir fait cette procédure et, par conséquent, “il est nécessaire d’établir ce qui est nécessaire pour que cela ne se produise plus” et leur volonté est légalement établie.

Sonia Juárez a expliqué: la loi établit que le testament peut être rédigé à partir de 16 ans, et de promouvoir cette culture dans le Mexico existe le «mois du testament», septembre, pour que les gens puissent le faire à bas prix.

«Il faut préciser que cela doit être fait directement devant un notaire, seule autorité chargée de le préparer»; une fois fait, cela ne signifie pas que les héritiers peuvent décider des actifs. C’est en fait une disposition pour le décès de la personne.

«Se débarrasser de nos biens en notre absence est un acte personnel et libre. Chacun décide d’en faire ce qu’il veut; mais pas seulement par rapport à cela, mais aussi aux dettes ou droits que la personne peut avoir. De plus, il est possible de modifier ce testament (désigner les héritiers) autant de fois que vous le souhaitez », a-t-il déclaré.

Il a expliqué qu’il est considéré comme un acte révocable d’une personne ayant la capacité juridique, bien que dans les cas de maladie d’Alzheimer ou de démence sénile, ce ne soit pas possible.

L’expert a fait remarquer que parmi les types de testament qui existent, dans le cas de Mexico, il n’y a que le testament public dit ouvert, celui accordé devant un notaire, bien qu’auparavant l’olographe était autorisé; c’est-à-dire celle qui a été réalisée “à la main”; cependant, dans certaines entités, il est toujours en vigueur.

Pour Juárez Moreno, la réalité que vit la société en raison de la pandémie oblige à modifier la législation en la matière et à l’adapter aux circonstances, c’est pourquoi il a jugé essentiel d’inclure la volonté dans le code civil “dans écriture manuscrite », car dans de nombreux cas« nous ne voyons plus les proches, nous ne leur disons pas au revoir et nous ne savons pas quels étaient leurs derniers souhaits ».

Un des avantages serait de pouvoir effectuer la disposition des biens – dans un moment d’urgence – sans la présence d’un notaire; Ou, grâce à l’utilisation des nouvelles technologies de communication, par exemple, le patient transmettrait sa décision à distance.

Et s’il n’y a pas de papier?

La loi établit qu’en l’absence de testament, les actifs restent intestat. Puis un procès intestamentaire est ouvert. Mais “là on entre dans la situation où un fils dit qu’il a plus de droits parce qu’il a pris soin de sa mère ou de son père dans les derniers jours, un autre dit qu’il a contribué de l’argent et un de plus qu’il n’a rénové la maison”, a affirmé l’universitaire.

Ces types de poursuites sont appelées dénonciations, a-t-il poursuivi, au moyen desquelles les héritiers, conjoints, parents ou enfants peuvent dénoncer, ainsi que quelqu’un à qui la personne décédée devait de l’argent afin d’aviser les héritiers et avec les biens qui ont laissé, y compris comptes bancaires, la dette est remboursée.

Cependant, à de nombreuses reprises, les comptes créditeurs dépassent la valeur des propriétés, objets, espèces, entre autres, par conséquent, les essais d’intestat ne sont souvent pas rapportés.

Dans le cas où il n’y aurait qu’un seul enfant, même sans testament, la plainte est déposée directement auprès du juge par l’héritier unique et universel des biens et exécuteur testamentaire; Cela facilite le processus, contrairement à lorsqu’il y a plusieurs frères et sœurs car au moment de la partition de l’héritage certains en veulent plus.

Poursuivant l’explication, Sonia Juárez a souligné que la réglementation établit deux alternatives juridiques pour résoudre un intestat: un procès devant un juge de la famille – qui peut prendre des mois à des décennies, selon la possibilité de conciliation et les actions des avocats impliqués – ou une procédure devant un notaire uniquement si tous les héritiers sont d’accord et n’ont aucun doute sur la succession.

Lorsqu’il y a un testament, a-t-il ajouté, le juge de la famille est chargé de l’ouvrir, d’en déterminer la validité (il ne doit pas y avoir d’effacements ou de modifications, par exemple) et de le lire devant d’éventuels héritiers.

L’université a déclaré que malgré les options qui existent pour légaliser la volonté du peuple, il y a peu de «culture de la volonté». De plus, le nombre de propriétés ab intestat à Mexico et dans le pays est inconnu car il n’y a pas non plus de «culture de régularisation les propriétés “.

emc