La série “ The Walking Dead ” a été l’une de celles qui ont gagné le plus d’adeptes ces dernières années et a réussi à se développer dans d’autres séries, en plus d’attendre quelques films et l’écrivain de la bande dessinée du même nom est devenu dans une certaine célébrité, mais peut-être peu ont remarqué que quelque chose se connecte à une autre œuvre de Robert Kirkman, C’est vrai, «The Walking Dead» fait référence à «Science Dog».

Robert Kirkman est un auteur de bandes dessinées qui a développé plusieurs histoires, rejoignant même Marvel Comics à un moment donné pour se développer «Marvel Zombies», mais son histoire la plus connue est ‘Les morts qui marchent’, qui a été l’un des plus larges qui a réussi à devenir une histoire très rentable à la télévision de la main du réseau AMC, après avoir été rejetée par d’autres réseaux.

Peu de gens ont peut-être remarqué que ‘The Walking Dead’ fait référence à ‘Science Dog’, une série de bandes dessinées écrites par Robert Kirkman lui-même et la référence apparaît sur l’une des chemises de Carl, car pendant les premières saisons, vous pouvez voir qu’il porte une chemise avec une empreinte à l’intérieur de ce qui semble être un atome, qui est une référence claire à ces bandes dessinées publiées par l’éditeur Image en 2011.

Actuellement, la série “ The Walking Dead ” se prépare à sa fermeture, car il est prévu que la prochaine saison sera divisée en deux parties, ce qui sera la finale tant attendue, mais d’autres histoires de ce monde post-apocalyptique sont toujours attendues, car la série continuera à être développée ‘Fear: The Walking Dead’ et ‘The Walking Dead: World Beyond’, en plus d’être à l’affût de films centrés sur le personnage de Rick Grimes.