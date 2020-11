Mexico – L’une des personnes qui a pris une photo avec le corps de Diego Armando Maradona, a dénoncé avoir été menacé de mort.

Dans un témoignage publié par le journal Olé, Claudio Ismael, qui était l’un des sujets qui ont posé dans le cercueil de Maradona, a assuré qu’ils ne voulaient faire de mal à personne.

«Je le préparais, ils m’ont dit ‘maigre’ et j’ai juste levé les yeux et mon fils a levé le pouce. Rien de plus. C’était quelque chose d’instantané », dit-il.

Il a indiqué qu’il avait reçu des dizaines d’appels de personnes qui l’avaient intimidé après avoir pris la photo avec le corps de Maradona.

Cela peut vous intéresser: ils licencient les employés du salon funéraire pour des selfies avec le corps de Maradona

«J’ai reçu des menaces téléphoniques d’un groupe d’Argentinos Juniors. Ils me disent qu’ils vont me tuer, qu’ils vont casser mon camion, menacer mes enfants ».

«Cette photo n’a pas été prise depuis mon téléphone, c’est la pire de toutes. Je n’ai jamais pensé qu’ils allaient le publier ou qu’il allait devenir viral. Je m’excuse auprès de la famille de Diego Maradona ».

Il a révélé qu’il s’était retrouvé sans emploi à cause de cette situation, bien qu’il n’ait pas tenu la maison funéraire responsable de l’avoir laissé sans emploi.

«Ce que j’ai fait n’était pas intentionnel, ni de ma part ni de celle de mon fils. Ils m’ont expulsé de l’entreprise. Ils m’ont renvoyé pour quelque chose que je n’avais pas fait ».

Et l’entreprise n’est pas non plus à blâmer. Si vous voyez la photo, c’est moi qui ai des lunettes; J’ai juste levé la tête », a-t-il conclu.

Les représentants de Maradona ont révélé qu’ils porteront plainte contre le responsable de cette photo qui a été critiquée sur les réseaux sociaux.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Le sujet du message qui a pris un selfie avec le corps de Maradona a été menacé de mort est apparu en premier sur Siete24.