Star Wars est peut-être l’une des plus grandes franchises qui ne s’est pas seulement étendue au cinéma et à la télévision, car elle a été explorée par de nombreux médias pendant plus de 40 ans, en plus d’avoir un large éventail de personnages et la série ‘Le Mandalorien’ a servi à élargir encore ces possibilités et avec la première du chapitre “ Le Jedi ”, le personnage de Ahsoka Tano a égalé un record de Boba Fett.

Après une longue attente, il est finalement apparu Rosario Dawson comme Ahsoka Tano dans la deuxième saison de cette série créée par Jon Favreau pour la plate-forme Disney +, qui a fasciné les fans en raison de la grande ressemblance du personnage avec sa version de la série animée et qu’en dépit d’être un personnage très populaire, il n’était pas apparu dans une version live-action.

Curieusement maintenant Ahsoka Tano a égalé un record de Boba Fett dans l’univers Star Wars, car Boba était le seul personnage à apparaître dans les deux films, séries animées, séries en direct, romans, bandes dessinées et jeux vidéo Et maintenant Ahsoka l’a égalé puisque, bien qu’elle ne soit pas apparue dans un film d’action réelle, elle est apparue dans le Le film ‘The Clone Wars’ 2008, il est donc devenu l’un des personnages les plus explorés.

Alors que l’apparition de Boba Fett dans le premier chapitre de la deuxième saison de ‘Le Mandalorien’ Ce n’était qu’un camée, il n’est pas exclu que nous le revoyions avant la fin de ces nouveaux épisodes, ainsi que de voir le retour d’Ahsoka Tano, puisque l’actrice Rosario Dawson a laissé entendre qu’elle pourrait réapparaître dans ‘The Mandalorian ‘avant la fin de la saison.