Les amoureux du monde du football ont rendez-vous avec Lionel Messi et Jordi Évole sur laSexta ce dimanche. Le joueur argentin s’entretiendra longuement avec le journaliste catalan de sa vie et de son avenir, dans une interview inédite dans notre pays.

Messi est sincère dans l’interview d’Évole: les meilleurs moments

Malgré l’attente générée, certains fragments ont transpiré, où la star de Rosario évoque l’illusion de ce parcours, la situation difficile du club et la complication qui le burofax envoyé le 25 août aux bureaux de Can Barça.

À quelle heure l’interview de Messi avec Jordi Évole est-elle diffusée?

L’interview, enregistrée vendredi 18 décembre dernier, sera diffusée sur laSexta à partir de 21h25. Dans un autre aperçu, le footballeur argentin parle également de Guardiola et Luis Enrique: “Pep a quelque chose de spécial. Il vous fait voir les choses d’une certaine manière … comment il a préparé les matchs, comme il les a préparés défensivement, où attaquer. J’ai eu la chance d’avoir Guardiola et Luis Enrique, les deux meilleurs. Les avoir si souvent et si vite m’a fait grandir dans le football et dans la sagesse tactique. “

L’interview de ce dimanche servira à en savoir plus sur les projets futurs de Messi. Le footballeur argentin met fin à son contrat avec Barcelone le 30 juin. À partir du 1er janvier prochain, vous serez libre de négocier votre sortie.