L’émission El Món a RAC1 a diffusé ce lundi matin un petit extrait de l’interview que Jordi Évole a enregistrée avec Lionel Messi et que La Sexta diffusera le dimanche 27 à 21h30. “La vérité est qu’aujourd’hui je vais bien. C’est vrai que j’ai passé un très mauvais moment l’été. Cela venait d’avant. Que s’est-il passé avant l’été, comment la saison s’est terminée, le burofax et tout ça … Puis je l’ai traîné un peu en début de saison. Mais aujourd’hui je vais bien et J’ai envie de me battre sérieusement pour tout ce que nous avons devant nous, excité. Et excité. Je sais que le club traverse une période difficile, au niveau du club et de l’équipe, et tout ce qui entoure Barcelone est difficile mais j’ai hâte“.

Un bateau bientôt, et en attendant la diffusion complète de l’interview, on peut interpréter qu’au moins Messi n’a pas décidé de son avenir, ce qui donnerait l’espoir aux fans du Barça que l’Argentin termine sa carrière au club du Barça maintenant. il a égalé le record de buts dans le même club qu’il partage avec Pelé avec 643 buts.

