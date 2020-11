Mexico.- Après avoir joué dans la comédie musicale Chicago, dont la saison a été interrompue par la pandémie de coronavirus, Michelle Rodriguez, revient au théâtre en personne, avec la pièce Séparés à la naissance, dans le Théâtre de Milan.

Michelle Rodríguez et Manu NNa ont été séparés à la naissance et aujourd’hui ils se retrouvent dans un spectacle humoristique Stand Up, plein de mélodrame comment ce qui les a séparés, une nuit pleine d’expériences et beaucoup d’amour.

Manu NNa et Michelle Rodríguez arriveront un jour avec un costume, de couleur différente, le même visage car ils les confondent s’ils les voient.

C’est une production de Pablo Perroni et Juan Cabello; Joserra Zúñiga est l’esprit derrière «Separadas al nacer», dont la première aura lieu le dimanche 29 novembre.

Avec “Placer” et “Separadas al Nacer” ses nouvelles productions, Pablo Perroni cherche à inciter le public à fréquenter le théâtre en toute sécurité et avec tous les protocoles sanitaires.

“Placer” avec Elsy Reyes et Pablo Perroni commence les présentations le samedi 28 novembre

C’est un talk-show où le sexologue renommé Elsy Reyes monte sur la scène du théâtre de Milan pour parler de ce qui compte le plus pour nous les humains: le sexe.

Dans le style d’un spectacle de fin de soirée et accompagné de Pablo Perroni et de ses invités, Elsy répondra aux questions des plus courantes aux plus élaborées que le public se pose sur son corps et sa sexualité.

De manière décontractée et comique, ils aborderont tous les angles du thème qui nous laisse de nombreuses nuits … sans dormir.

Les deux projets auront des invités spéciaux à chaque fonction.

Avec ces propositions, le Théâtre de Milan poursuit son chemin dans cette nouvelle normalité avec des performances en personne, ci-dessous, nous présentons les fonctions:

Séparé à la naissance avec Michelle Rodríguez et Manu Nna.

– Dimanche 29 novembre

Fonction: 17h00 et 19h00

Invité: Jerry Velázquez

– Dimanche 13 décembre

Spectacle: 17 h 00 et 19 h 00

Invitée: Karla Camacho

