Après le grand succès de quelques redémarrages de séries classiques des 90 comme ‘Sauvé par le gong’, la plateforme Disney + prépare une nouvelle version de «Doogie Howser», qui mettait en vedette un jeune homme Neil Patrick Harris, mais vous voyez cela sous un angle différent, car il sera situé à Hawaï et sera dirigé par une femme et enfin, ce jour-là, le protagoniste du redémarrage de «Doogie Howser» a été révélé.

La série ‘Doogie Howser’ diffusée sur NBC entre 1989 et 1993, où un jeune prodige pratique la médecine en tant que résident d’un hôpital, en plus d’avoir à faire face aux problèmes de tous les adolescents et malgré la courte durée de la série, il a été très bien accueilli par le public et la critique, faisant de Neil Patrick Harris est une véritable star de la télévision.

À travers les réseaux sociaux de la plateforme Disney +, le protagoniste du redémarrage de ‘Doogie Howser’qui sera Peyton Elizabeth Lee et le titre provisoire de la série sera «Doogie Kamealoha, MD», mais il pourrait bien changer plus tard.

“Génie. Docteur. Adolescent. Peyton Elizabeth Lee a été choisi pour le rôle-titre de Doogie Kamealoha, MD, une nouvelle série originale de DisneyPlus.”

Jusqu’à présent, on sait que cette série a déjà confirmé une première saison, qui comprendra dix épisodes et sera dirigée et écrite par Kourtney Kang, qui a de l’expérience dans les séries humoristiques, car il a participé à d’importantes productions telles que “ Comment j’ai rencontré ta mère ” et “ Fresh Off the Boat ”, bien que jusqu’à présent la date de début possible des enregistrements ou leur arrivée sur la plateforme de streaming soit inconnue.