Dans le couloir de la mort, la série que Movistar + lance demain n’a pas été un autre travail pour Miguel Ángel Silvestre (Castellón de la Plana, 37 ans). Pour jouer l’espagnol Pablo Ibar, condamné à mort en 2000 pour un triple meurtre survenu en juin 1994, il devait croire fermement en son innocence. Lorsque la série a débuté, Ibar était en détention préventive dans l’attente d’un nouveau procès, qui s’est conclu en janvier 2019 par le même verdict de culpabilité. La condamnation a été prononcée en mai, transformant la peine de mort en prison à vie.

La série de fiction en quatre parties basée sur l’essai homonyme du journaliste Nacho Carretero (édité par Espasa) couvre l’histoire d’Ibar du point de vue de ceux qui sont les plus proches du condamné lui-même, qui a toujours soutenu qu’il était innocent. Par conséquent, l’acteur qui le joue a dû prendre parti et se convaincre qu’il était innocent, malgré ce que le jury avait jugé. “Sans connaître la vérité, parce que je ne suis pas un voyant et que je ne peux pas regarder en arrière, je crois en l’innocence de Pablo. Sinon, il n’aurait pas été possible de jouer le personnage car il aurait été en contradiction tout le temps”, a déclaré Miguel Ángel Silvestre à EL PAÍS mardi dernier. Ce qui a fini par le convaincre de l’innocence d’Ibar était une image qu’un médecin légiste du visage a envoyé à Carretero du cou du meurtrier et de l’Espagnol: le premier a les oreilles plus détachées de sa tête que le second. «C’était la goutte d’eau», dit Silvestre.

L’acteur a regardé des documentaires et des interviews, lu des articles sur l’affaire, lu le livre de Carretero et a beaucoup parlé avec le journaliste. Le fait que le nouveau procès se déroulait pendant le tournage a empêché Silvestre de rencontrer Ibar en personne. «Il y avait quelque chose dont nous n’étions pas très clairs: à quoi il ressemblait quand il était jeune. Et j’aurais aimé le découvrir en le connaissant. Par contre, j’ai commencé à préparer des questions avec ma mère comme s’il aimait danser, s’il était épargnant en mots … Et ma mère Il m’a dit que c’était encore un moment très sensible d’aller voir son père ou sa femme pour leur demander ça. “

Cette coïncidence dans le temps avec le deuxième essai a rendu le lien émotionnel de l’équipe de la série avec les événements racontés très intense. “Les premières mauvaises nouvelles qui sont venues [el nuevo veredicto de culpabilidad] nous a tous laissés sous le choc. Nous étions en répétitions complètes et nous avons dû nous reposer une journée car nous ne savions pas vraiment comment l’intégrer. Nous étions convaincus que Pablo sortirait. Tout cela a rendu l’équipe très unie. Nous avons célébré un travail très difficile à faire, mais nous avons continué à nous dire: «oui, mais Pablo est toujours en prison». C’était une lutte, comme si nous nous demandions si nous pouvions célébrer ce que nous vivions. “

Mieux connu pour ses rôles d’idole tels que ceux de la série Sans seins, il n’y a pas de paradis ou de velours, Silvestre semble se justifier dans cette série avec un ton différent, plus mature et dramatique qui impliquait également des changements physiques (il a pris du poids et de la corpulence) et a réussi à imiter Accent cubain pour ressembler à Ibar. Pour ce faire, il s’est rendu à Cuba accompagné de l’actrice cubaine Laura de la Uz, qui joue sa mère dans la fiction. “Elle m’a dit qu’il était très important pour lui de connaître Cuba parce que c’est le swing qu’il a à travers sa mère.” De plus, à Madrid, il a eu l’aide d’un acteur cubain présent au tournage pour corriger les problèmes d’accent.

En arrière-plan de la série, qui commence chaque chapitre avec des images et des discours des quatre derniers présidents américains sur leur engagement pour la sécurité des citoyens de leur pays, il y a aussi une critique du système judiciaire et du racisme qui sous-tend la société. Américain. “Nous, Espagnols, vivons avec un grand privilège aux États-Unis, nous sommes également regardés avec affection par les représentants que nous avons, tels que Banderas, Bardem, Penelope. [Cruz], Nadal, Gasol … Les gens les mentionnent et avec beaucoup d’affection. En ce qui concerne les Mexicains, il y a un certain racisme, on le voit dans les nouvelles et à travers combien de politiciens se positionnent. C’est une réalité là-bas que je n’ai pas vécue en étant espagnol », dit l’acteur.

Après Dans le couloir de la mort et avoir participé à la collection d’adieu à Velvet que Movistar + sera présentée en première en décembre, Silvestre a complètement changé son troisième pour jouer l’un des protagonistes de la série qu’Alex de la Iglesia prépare pour HBO Espagne, 30 pièces . “C’est le contraire, un tournage chargé de tension, d’adrénaline, d’énergie d’Alex, qui est beaucoup plus bruyante, fantaisiste … C’est un très bon moyen de se déconnecter d’une réalité qui pèse tellement.” Et si un jour tu pouvais parler à Pablo Ibar, que lui dirais-tu? “Que je crois en lui.”

Une histoire racontée sous quatre formats différents

La série On Death Row s’ouvre accompagnée d’un podcast produit par Podium Studios avec cinq épisodes racontés par Nacho Carretero, auteur de la précédente enquête et essai journalistique sur lesquels la fiction et le podcast sont basés. Ainsi, journalisme, littérature, télévision et radio vont de pair pour raconter, de manière complémentaire, la même histoire. “Pendant de nombreuses années, il y a eu de nombreuses enquêtes qui sont restées uniquement au format journalistique, mais avaient de plus grandes possibilités narratives. C’était quelque chose que nous avions en suspens ici et que nous vivons maintenant. Nous explorons de plus en plus de langues et de scénarios”, explique Carretero, qui en cette fois, il répète son association avec la société de production Bambú après le succès de l’expérience avec Fariña, un essai qui a été transféré à la fiction sur Antena 3. “Ce qui ne peut pas être est répétitif. La série doit apporter différentes choses au livre et le podcast complète des informations et donner d’autres points de vue », poursuit-il. L’émission de radio, en plus du récit à la première personne de Carretero, propose également des extraits des conversations que le journaliste a eues avec Ibar et ses proches.

Quand on est aussi impliqué dans une histoire que Carretero l’a fait avec le cas de Pablo Ibar, est-il facile de perdre son objectivité? «Oui, cela peut arriver, mais pas seulement dans cette histoire. Il est très facile de refléter inconsciemment ou involontairement une de vos pensées, une croyance ou un lien émotionnel. Et avec cette histoire, qui est si émouvante, la connexion est inévitable. Je cache qu’après tant d’années, j’ai un lien émotionnel avec la famille et avec Pablo lui-même. Ce n’est pas une excuse pour que, quand vous devez le capturer, vous essayez de le faire de la manière la plus aseptique possible. Le faire d’une autre manière est contre-productif “, dit le journaliste.

L’équipe de scénario de la série, dirigée par Diego Sotelo, a travaillé sur l’enquête et l’histoire de Carretero comme base. Dans quelle mesure peuvent-ils être licenciés avec une histoire vraie comme celle-ci? «Il faut adapter la réalité à une histoire audiovisuelle et cette histoire est intéressante pour la personne qui va la voir. Cette fois, nous avions aussi une responsabilité très puissante en plus et nous ne voulions pas changer l’histoire. Seuls de petits changements de date pour organiser les événements Nous avons essayé d’être très, très fidèles à la réalité et surtout aux sentiments de cette histoire, des personnages, comment chacun d’eux affronte la réalité ».