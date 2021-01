Mexico – L’ancien technicien américain, Miguel Herrera, a explosé contre le conseil d’administration pour la façon dont ils ont annoncé leur départ de l’institution.

Herrera a indiqué qu’après l’élimination en demi-finale des Concachampions, il s’est entretenu avec Santiago Baños, président des sports, pour lui dire qu’il se retirerait en raison des mauvais résultats.

Cependant, à ce moment-là, Baños a indiqué qu’il n’y aurait pas de problème et qu’il resterait à la tête de l’Amérique. Quelques heures plus tard, son départ de l’équipe a été annoncé.

“Quand le match contre EL LAFC était terminé, j’ai dit à (Santiago) Baños” Je vais me retirer sans problème, ce truc est déjà très usé “”, a déclaré Herrera au programme Sin llorar.

Il m’a dit: «non, tout va bien, l’équipe est trop courte, on le savait, c’était une demi-finale. Nous communiquons plus tard, j’ai une réunion lundi »».

«Je reçois un appel de Joaquín Balcárcel, qui est celui qui est le patron. Il m’a dit qu’il était détaché de l’institution et qu’ils n’étaient pas aussi clairs », a déclaré Herrera.

“Ce que je n’ai pas aimé, c’est la déclaration, et j’ai dit à Santiago, quiconque a fait cette déclaration n’avait aucune idée, ne savait pas ce qui se passait en Amérique.”

«Nous avons fait 32 points qui ne sont pas mauvais avec tous les impondérables que l’équipe avait, blessures et autres; La Liguilla elle-même était mauvaise, même si dans le premier match nous avions été forts, mais cela n’existe pas et à la Concacaf, nous avons atteint les demi-finales, et bien qu’en Amérique nous devons gagner des titres, nous y étions », se souvient-il.

Critiquer les fans

Herrera a fait remarquer que ce qui le dérange le plus, c’est qu’il n’y a aucun souvenir des bons résultats obtenus dans le passé.

«Aujourd’hui, ce qui me fait le plus chier, c’est que les gens ne se souviennent pas, parce que les chiffres sont là. Le #FueraPiojo est né de la E-League et je n’étais même pas là, puis le #FerBaths “

“Ils ne voient pas les chiffres, nous ne sommes pas des numéros noirs, des noirs, nous ne dépensons pas, nous mettons de l’argent dans le club.”

“Aujourd’hui, au club, ils ont aimé cette formule de vente, alors tous ceux qui disent ou montent sur ce bateau s’assoient et analysent et disent ensuite, qui que ce soit”, a-t-il déclaré.

