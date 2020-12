Mexico – Le conseil d’administration d’América a annoncé le départ de Miguel Herrera de la barre de l’équipe, après l’élimination des demi-finales de la Ligue des champions de la Concacaf.

Dans un communiqué, le club a rapporté qu’un accord avait été conclu pour que Herrera ne continue pas à diriger l’équipe.

“Aujourd’hui, le Club América a décidé de mettre fin à la relation de travail avec M. Miguel Herrera, car il ne respecte plus le plan sportif et administratif qui, à moyen terme, a été fixé au club”, rapporté dans un communiqué.

«Nous remercions le directeur technique jusqu’à aujourd’hui pour son dévouement et son dévouement. Cependant, les résultats obtenus dans le sport et les attitudes sur le terrain ne sont pas à la hauteur de la grandeur de l’institution, et ils ne sont pas non plus attendus par le conseil d’administration du club, encore moins par les supporters ».

Cela peut vous intéresser: Miguel Herrera signe sa pire année à la tête de l’Amérique

Herrera s’est disputé avec l’entraîneur de Los Angeles lors de la demi-finale des Concachampions.

Dans la lettre, il a également été annoncé qu’ils sont en pourparlers pour définir le nouveau directeur technique de l’institution.

“Le club se consacrera, à plein temps, à la réalisation des objectifs et des buts énoncés dans son plan stratégique quinquennal.”

«Avec cet objectif en tête, pour le prochain tournoi qui débutera en janvier, un nouveau directeur technique aura déjà été nommé. Une série d’entretiens est en cours pour s’en assurer. “

Herrera avait signé une prolongation de contrat jusqu’en 2024, cependant, il ne continuera plus au club.

