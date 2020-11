Mexico,- L’un des champions les plus imposants et les plus redoutables de toute la division des poids lourds revient.Mike Tyson, lors de sa première saison en tant que champion, a été la terreur de la division.

Malgré sa taille de 1,78 cm., Atypique pour la division, il a réussi à être considéré comme l’homme le plus redouté de la planète. Sa puissance de frappe très efficace, ses mouvements de taille fugaces, sa force dévastatrice et son QI dans le ring sont considérés comme légendaires.

Il est né le 30 juin 1966 à New York. Mike Tyson est devenu le plus jeune combattant à remporter le championnat du monde des poids lourds, quand à l’âge de 20 ans, il a assommé le monarque de l’époque Trevor Berbick en seulement deux rounds, capturant la ceinture verte et or WBC. Le règne de Tyson était suprême, il a unifié la division et a réussi à défendre son championnat à plusieurs reprises.

Il a retrouvé son championnat WBC en éliminant Frank Bruno au troisième tour. Tyson a été une force majeure dans le sport et a incité des millions de personnes à travers le monde à pratiquer la boxe.

Avec le passage du temps, Tyson a réussi à transcender son temps en tant que terreur de la division pour devenir un être mystique complètement fascinant, avec beaucoup d’humour et de sagesse. Un personnage plein d’illusion, de rêves et d’amour pour sa famille avec un illustre sens de la connaissance, qui vient directement de son cœur.

Ce week-end, Mike Tyson reviendra sur le ring pour affronter Roy Jones Jr. dans un combat d’exhibition et, malgré le fait qu’il s’agisse d’un match altruiste, les fans de boxe sont plus que ravis et heureux d’avoir le privilège de le voir. un légendaire à nouveau sur le ring.

Photo gracieuseté de Mike Tyson

Vous pourriez être intéressé https://siete24.mx/deportes/

Suivez nos réseaux sociaux