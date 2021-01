Mexico,- Avec des réunions virtuelles pour la pandémie, Mikel Arriola Peñalosa a commencé son mandat en tant que président exécutif de la Ligue MX. Après avoir été élu à l’unanimité à l’Assemblée des propriétaires le 7 décembre, ce lundi a commencé les activités du propriétaire de la Ligue.

L’ancien directeur de l’IMSS et ancien commissaire fédéral du Cofepris, ainsi qu’un enseignant en politique publique, ont animé des premières séances de travail avec les différents domaines qui composent la Ligue. La mission du gestionnaire est d’établir des objectifs à court, moyen et long terme.

Bienvenue @MikelArriolaP! ⚽🇲🇽 Ce jour-là, la direction de Mikel Arriola Peñalosa débute en tant que président exécutif de #LIGAMX.

En outre, il a programmé des visites dans tous les clubs LIGA MX, LIGA Expansión et LIGA Femenil. L’intention est de connaître au cours de leur gestion les besoins et les plans de chacune des institutions, dans le but d’enrichir leur plan de travail.

Mikel Arriola aspire à valoriser à tous égards les différentes compétences qui composent la MX League. Du point de vue sportif, administratif, juridique, financier, des infrastructures et du marketing, Arriola cherche une augmentation du spectacle de football que les fans exigent.

Le manager prévoit dans sa direction de travailler à la consolidation des Clubs dans leurs différents domaines. L’objectif est de renforcer la structure des forces de base et de resserrer le lien avec les fans.

Arriola aspire à une Ligue plus professionnelle, plus rentable et plus compétitive au niveau international pour le bénéfice de tous les joueurs qui composent le football.

