Mexico,- Blessé par l’élimination en Copa del Rey et sans entraîneur, par le covid-19, le Real Madrid affrontera le Deportivo Alavés au programme du week-end. L’intention de la peinture merengue est de panser les blessures, parmi les moments forts du week-end.

La Ligue

L’Atlético de Madrid est invaincu en 12 matches contre Valence (7 victoires et 5 nuls). Les Colchoneros, qui comptent 6 victoires consécutives, sont en tête du classement (44 pts.) Et ont le moins de buts encaissés (7) et de défaites (1) en Liga.

Alavés et le Real Madrid ont 14 duels sans nul en championnat espagnol avec 12 victoires Merengues et 2 Albiazules. Karim Benzema (R. Madrid) a marqué dans 4 des 6 derniers centres contre son prochain rival (2017, 2018, 2019 et 2020).

Barcelone a cumulé 15 matchs sans perdre contre El Elche (11 victoires et 4 nuls) et n’a encaissé aucun but lors des 8 derniers matchs. Sa dernière chute remonte à 1974/75 (1-0). Elche est à égalité dans le record à domicile contre les Blaugranas après 21 matches avec 8 victoires par côté et 5 nuls.

Une série

L’AC Milan, qui défend le leadership en Serie A 2020/21 (43 points), cumule 6 matchs sans s’imposer dans leur stade face à l’Atalanta (4PE-2PP). À son tour, son prochain rival intègre le podium des buts (40) et des tirs (247) du championnat italien.

La Juventus est restée avec les 8 dernières rencontres contre Bologne. Cristiano Ronaldo, en charge d’ouvrir le score lors des 2 derniers centres, se classe premier pour les buts (15) et les tirs (58), le meilleur de la Juve.

L’Inter compte 5 matchs sans perdre ni recevoir de buts dans son histoire contre l’Udinese (0-4, 1-0, 0-0, 1-0 et 0-2). Les Neroazurris sont en tête du tableau des scores (45) et des passes décisives (33) dans le tournoi en cours.

Bundesliga

La 18e journée de la Bundesliga 2020/21 s’ouvre avec la 98e édition du «Borussen Derby». Le Borussia a conservé les 11 derniers classiques contre Mönchengladbach avec 31 buts pour et 7 contre. La dernière victoire de Mönchengladbach remonte à la saison 2014/15 (3-1).

Duel de réalités différentes: le Bayern Münich, seul leader du championnat allemand (39 pts.), Rendra visite à Schalke 04, qui, au contraire, arrive à la dernière place de la compétition (7 pts.). Les Blues de Gelsenkirchen ont remporté 1 des 17 PJ et sont en tête du classement des cartons jaunes (43), le pire du football allemand.

première ligue

Manchester United mène la Premier League 2020/21 (40 pts.) Et est ravi de revenir au sommet de l’Angleterre après son dernier titre remporté lors de l’édition 2012/13. Son rival sera Sheffield United, qui occupe la dernière place du tableau (5 points) avec 1 victoire, 2 nuls et 16 défaites.

Manchester City a une séquence de 18 matchs sans défaite contre West Bromwich avec 16 victoires et 2 nuls. Ceux menés par “Pep” Guardiola ont gagné lors des 6 dernières journées de Premier League et ont la clôture la moins défaite de la compétition actuelle (13 buts encaissés).

Tottenham et Liverpool mettront fin à la 20e journée à Londres. Liverpool compte 5 victoires consécutives dans l’histoire de la Premier League. Dans le tournoi anglais actuel, les Reds mènent la catégorie des buts (37), tandis que les Spurs sont les meilleurs en passes décisives (28).

