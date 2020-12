Mexico – Le conseil d’administration des Rayados del Monterrey a officialisé l’embauche de Javier Aguirre comme entraîneur de l’équipe.

Dans son compte Twitter, l’équipe de Monterrey a annoncé qu’elle était parvenue à un accord pour que le “Basque” assume la direction technique pour remplacer Antonio Mohamed.

«Javier Aguirre, bienvenue au Mexique et dans votre nouvelle maison, le Club de Futbol Monterrey Rayados! Aujourd’hui commence votre #HistoriaRayada en bleu et blanc “, a posté l’institution.

La dernière équipe que «Vasco» Aguirre a dirigée dans le football mexicain était les Tuzos de Pachuca en 2001.

Plus tard, il a commencé son périgrinar à l’étranger où il a dirigé non seulement des équipes de football, mais aussi les équipes nationales du Mexique, de l’Égypte et du Japon.

La dernière équipe dirigée par Aguirre était Leganés, avec qui il a été relégué après avoir échoué à remporter le dernier match de championnat contre le Real Madrid.

Aguirre arrive à Monterrey et devient immédiatement le mieux payé du football mexicain, puisqu’il toucherait un salaire de 3,9 millions de dollars par an et passerait au moins deux ans dans l’institution.

On s’attend à ce que cette semaine, Javier Aguirre soit présenté et commence immédiatement avec la pré-saison du tournoi Clausura 2021.

