La franchise de Guerres des étoiles est apparu il y a plus de 40 ans et tout au long de ces décennies, peu s’est soucié d’être scientifiquement correct, car nous pouvons voir que les personnages peuvent survivre sur différentes planètes sans aucun problème ou que leurs navires n’obéissent pas aux lois de la physique, mais c’est quelque chose qui même les fans ça ne dérange pas, mais il semble que Jon Favreau essaie de donner un sens à la franchise alors que le rôle du navire de Boba Fett a été révélé dans «Le mandalorien».

Le retour de Boba Fett dans la série “ The Mandalorian ” c’était l’une des choses les plus attendues et cela n’a pas déçu les fans, comme nous l’avons vu à nouveau Temuera Morrison dans le costume de ce chasseur de primes et voir également son navire mythique.

L’une des questions qui restaient en suspens est de savoir pourquoi les membres d’équipage ne tombent pas sur le navire de Boba Fett, car il atterrit horizontalement, mais alors qu’il est conduit, il est verticalement, mais finalement le sDeuxième saison de ‘The Mandalorian’ a révélé le La fonction de navire de Boba Fett dans les arts conceptuels, puisque la capsule dans laquelle voyagent les membres d’équipage est mobile, elle peut donc tourner et empêcher l’équipage de tomber.

«Personne n’a jamais vu ce qui se passe à l’intérieur de ce vaisseau lorsqu’il tourne. Nous n’avons vu que l’extérieur, c’était donc l’une des inspirations pour le faire sur scène, en profitant de ce que la scène peut faire.

C’est comme ça qu’il l’a fait savoir Jon Favreau au cours du septième chapitre de la deuxième saison et il semble que cela cherche à donner un sens au fonctionnement de ce navire que personne n’avait essayé d’expliquer et peut-être qu’à l’avenir il aura plus de réponses sur des choses qui n’ont pas de sens.