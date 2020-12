Mexico. L’entraîneur de boxe, Ignacio «Nacho» Beristáin, a été diagnostiqué avec Covid-19 et est en soins médicaux pour éviter les complications.

Don «Nacho», qui a entraîné des boxeurs de la stature de Ricardo «Finito» López, Humberto «La Chiquita» Gónzalez, est stable mais sous observation.

Beristáin est membre de l’International Boxing Hall of Fame et est considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire de la boxe mexicaine.

Le 1er juillet, “Nacho” a eu 81 ans et, par conséquent, un soin extrême a été pris pour s’assurer qu’il n’ait pas de complications.

En plus de «Finito» et «La Chiquita», Beristáin a également formé Gustavo «Guty» Espadas Jr., Juan Manuel Márquez, Rafael Márquez et Óscar de la Hoya, entre autres.

“Né à Actopan, Veracruz, le 1er juillet 1939, Beristáin eut une brève carrière de combattant et devint plus tard entraîneur”

“Il faisait partie du personnel d’entraîneurs qui, aux Jeux Olympiques de 1968, a conduit Ricardo Delgado et Antonio Roldán à la médaille d’or, et Agustín Zaragoza et Joaquín Rocha au bronze”, a rappelé ESPN.

“Mon peuple, je vous demande de bonnes vibrations pour mon ami, l’entraîneur Nacho Beristáin, qui se bat avec le Covid”, a déclaré le journaliste Salvador Rodríguez.

