Mexico,- Naranjeros reviendra au stade Sonora avec un avantage de 3-2 en demi-finale, après avoir battu les Sultanes de Monterrey. Dans un duel de salto, l’équipe de Hermosillo a remporté le tableau de bord 8-6 dans le cinquième match de la série tenue au «Palacio Sultán».

Hermosillo a envoyé José Ramírez Palomo au monticule, qui avait un travail des deux tiers où il a permis trois coups sûrs, quelques courses et un passeport. Le remplaçant a été rejoint par José Ángel Cerda (0,1 IP), Adrián Rodríguez (1,2 IP), le gagnant Ozzie Méndez (F, 1-0), Raúl Barrón (1,1 IP), Heriberto Ruelas (1,0 IP), Rafael Martín (0,0 IP) et Robinson Leyer (S, 2) qui a marqué son deuxième arrêt en lançant deux lancers complets.

Alors que Sultanes faisait de même avec Romario Gil (L, 0-2), il a lancé trois 2/3 manches, accordé sept coups sûrs, cinq points, s’est éloigné et a attisé cinq adversaires. Jesse Estrada (0,1 IP), Fredy Quintero (1,0 IP), Francisco Moreno (1,0 IP), Norman Elenes (1,0 IP), Carlos Bustamante (1,0 IP) et Carlos Rodríguez (1,0 IP) ont complété le relais royal.

Naranjeros est à une victoire de la série finale

L’équipe locale a pris les devants à la fin de la première manche par un score de 2-0. Roberto Valenzuela a été touché, Paulo Orlando a négocié le passeport et Ricardo Serrano a frappé imparable pour remplir de cette façon les nattes des regios. Plus tard, Courtney Hawkins a frappé un doublé RBI qui a permis à Valenzuela et Orlando de marquer.

L’avantage des Sultanes n’a pas duré longtemps, puisque l’Orange Squad a réagi immédiatement et a réussi à inverser le score et à s’incliner 3-2 en leur faveur à l’ouverture du deuxième épisode. Julián León a frappé un terrain de Romario Gil et a envoyé le ballon à travers le champ central, trouvant Alex Robles en circulation pour les deux premières bandes orange. Ensuite, Jasson Atondo a fait un simple et a sonné le troisième pour le neuvième à Hermosillo grâce à la base supplémentaire Norberto Obeso.

Monterrey a mis l’excitation au match et a égalisé le score 3-3 avec le circuit solo de Carlos Muñoz dans les actions du troisième lancer.

Une fois de plus Hermosillo a pris les commandes en effectuant deux points dans le quatrième chapitre, Alex Robles et Jasson Atondo ont donné imparable, tous deux triché un tapis et José Cardona les a envoyés au registre pour le 5-3 de l’Orange Squad.

Ce mardi le sixième de la série

Yadiel Hernández a ajouté une ligne de plus pour la cause orange en connectant une planche solitaire de quatre saisons qui a traversé le pré gauche et le tableau de bord a été placé 6-3 dans la cinquième.

Sultanes s’est approché 6-5 dans le score après le home run de Gilberto Galaviz avec Alejo López sur les pistes à la fin de la cinquième manche.

En début de sixième manche, Naranjeros a atteint José Cardona sur une erreur du voltigeur gauche Alejo López et a atteint la seconde période. Plus tard, Isaac Paredes a conduit Cardona au Pentagone après son single et, sur une nouvelle erreur du voltigeur, Paredes s’est installé sur la deuxième base pour Niko Vásquez pour le propulser au caoutchouc avec 8-5 pour le neuvième d’Hermosillo après son pourpoint.

Toujours à la fin de la huitième manche, les regios ont ajouté une carrière dans les pics d’Andrés Martín avec l’imparable de Roberto Valenzuela et le score s’est déplacé avec la finale 8-6.

La série des demi-finales sera de retour à Hermosillo mardi prochain pour les Naranjeros de Hermosillo et les Sultanes de Monterrey pour disputer le sixième match au stade Sonora à 19h00. Les lanceurs annoncés sont César Vargas (0-0, 1,59) pour l’Orange Squad et Édgar González (0-0, 0,00) pour les Regios.

Photo courtoisie Naranjeros de Hermosillo / LMB

