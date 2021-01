Mexico,- Julián León a frappé un circuit RBI au huitième rouleau et les Naranjeros de Hermosillo sont venus par derrière sur le plateau pour battre les Tomateros de Culiacán 5-4 dans le troisième match et profiter de la dernière série de la Ligue mexicaine du Pacifique.

César Vargas était le lanceur partant de l’Orange Squad et a lancé pendant cinq manches complètes, a accordé six coups sûrs, trois stries, a donné quatre buts et a attisé un adversaire. Le vainqueur Raúl Barrón (F, 1-0) est entré dans le relais avec un travail de deux chapitres, Robinson Leyer (1.0 IP) et Fernando Salas (S, 2) qui a hérité de l’avantage et a marqué son deuxième arrêt.

Pour sa part, Edgar Arredondo a travaillé sur le monticule pendant cinq manches où il a accordé quatre coups sûrs, trois points, a donné quatre buts et a attisé cinq adversaires. Aldo Montes (1.0 IP), Javier Arturo López (0.2 IP), Carlos Torres (0.1 IP), Sasagi Sánchez (L, 0-1), Alberto Baldonado (1.1 IP) et Gonzalo Sañudo (0.1 IP) ont complété le relais du cerises.

Hermosillo a frappé le tableau en premier et a mené 1-0 au premier lancer. Le Cubain Yadiel Hernández a frappé imparable, Isaac Paredes a marché et le renfort Víctor Mendoza a envoyé Hernández au pentagone avec celui de la poule grâce à son single.

Pour le troisième épisode, José Cardona a ouvert le lot avec un succès et, plus tard, a volé l’intermédiaire. Yadiel Hernández a marché et les deux coureurs ont avancé un tapis de terrain sauvage d’Edgar Arredondo.

Ensuite, Isaac Paredes a soulevé un sacrifice et a conduit Cardona avec l’orange 2-0. Víctor Mendoza a fait de même avec un insaisissable dans le pré gauche et a conduit Hernández pour le 3-0 en faveur de l’Orange Squad.

Ce mardi aura lieu le quatrième match de la série finale

En tant que cheval, Jesse Castillo a marqué la première ligne pour les cerises dans la partie inférieure de la cinquième manche et a placé le score 3-1 avec un avantage partiel.

C’est dans la sixième manche que Culiacán a réussi à égaliser les cartes 3-3, Sebastián Elizalde a frappé un coup, Joey Meneses a doublé et Efrén Navarro a été chargé de les pousser à la plaque avec son coup de deux saisons. Celui avec l’avantage 4-3 pour les cerises est venu sur les propres pointes de Navarro après l’imparable de Yoelkis Guibert qui a couvert Jasson Atondo.

Un tir du receveur Hermosillo Julián León est passé derrière la clôture, trouvant Niko Vásquez en circulation et a donné à Naranjeros l’avance 5-4 à nouveau dans l’ouverture de la huitième manche, qui était la dernière de la victoire.

Ce mardi dans le quatrième de la série. L’Hermosillo José Samayoa (0-0, 0,00) avec un avantage dans la série finale, ira jusqu’à la serpentine orange. Tandis que pour les cerises Manny Barreda (0-0, 0.00) prendra la responsabilité au stade Tomateros.

