Mexico,- Le boxeur et infirmier de Cancun, Cristian «Cirujano» Valerio, a reçu la reconnaissance «Héros du Mexique», décernée par le World Boxing Council (WBC) et la Fondation Scholas Ocurrentes.

Vous pourriez être intéressé https://siete24.mx/deportes/

La distinction pour l’infirmière mexicaine est une reconnaissance de leur travail et de lutte contre Covid-19 dans des domaines spécialisés pour lutter contre cette maladie

En commémoration de la “Journée des infirmières”, Cristian Valerio a reçu la réplique de la ceinture MAZAHUA des mains de David Martínez, directeur de l’Institut municipal des sports de Benito Juárez, accompagné d’Eliseo González González, président de la commission locale de boxe.

«Je ne me sens pas comme un héros, je sais que je fais mon devoir, mais je vous remercie beaucoup de m’avoir reconnu. Ce prix me motive à travailler de plus en plus dur », a déclaré le boxeur. Cristian Valerio a recommandé à la population de ne pas baisser la garde et de maintenir les mesures de sécurité mises en place pour éviter la propagation du COVID.

Cristian “Cirujano” Valerio, est l’un des 32 “Héros pour l’humanité” récompensés par la reconnaissance du World Boxing Council. La reconnaissance consiste en une réplique à l’échelle de la ceinture WBC Mazahua-Otomí.

La ceinture que Valerio a reçue, montre au centre, un luxueux miroir en obsidienne de Teotihuacán entouré d’une plaque d’or. De plus, il montre une broderie en violet, violet, rose, bleu, vert, jaune, orange, carmin et rouge avec des figures d’étoiles, de cerfs et d’oiseaux qui représentent le destin, la famille, les gens et la liberté.

Photo avec l’aimable autorisation du World Boxing Council

Suivez nos réseaux sociaux