La série Geralt of Rivia a dit au revoir à l’un des membres de la distribution que de nombreux fans pourraient manquer, car cette semaine, il a été rapporté que Roach a quitté ‘The Witcher’, Oui, le fidèle cheval du sorcier a terminé les enregistrements de ses scènes pour la deuxième saison de live-action.

Cette nouvelle était déjà suspectée depuis novembre dernier lorsque des photos ont été révélées où le personnage joué par Henry Cavill chevauche un coursier très différent de la première saison. Maintenant, finalement, après plusieurs spéculations, il a été confirmé que le cheval nommé Zeusz, qui jouait Roach ne participera plus à la série.

Cela a été révélé par sa propriétaire Bernadette Werner via Instagram où elle a expliqué que l’animal travaillait 291 jours sans repos en plus du fait que Il était en isolement pendant trois mois en raison de la pandémie de coronavirus avec 3 chevaux, 2 chiens et 4 oies, Il a également remercié les personnes qui se souciaient de Zeusz.

“Ce que nous avons vécu cette année n’a pas été pour les âmes sensibles. Il a fallu de l’ambition, du courage, de l’endurance, de l’intégrité, de la grâce et de la force – toutes les qualités étonnantes d’un héros qui a combattu dans les ténèbres révélant sa lumière intérieure. Non Je peux croire que le jour est venu où mon ‘exil’ est enfin terminé … Je suis sur le chemin de MAISON !!! “, le message dit que le cheval” l’a écrit “.

«J’ai passé tout le tournage, livrant tout ce qu’ils demandaient sans problème, du moins j’aimerais le croire … Je ne peux pas remercier les gens qui sont venus assez pour m’aider, d’abord Elaine Ward, mon ange gardien, le dernier mais notamment Douglas Wighton, Frankie Hackett et Tila da Costa. Nous étions la ‘HAPPY TEAM’! Je n’aurais pas pu le faire sans vous, des gens formidables! “

Roach a laissé “ The Witcher ” en laissant un héritage, car il était un personnage récurrent dans les romans littéraires et les jeux vidéo de “ The Witcher ” et bien sûr, il ne pouvait pas manquer son apparition dans la série en direct, qui avait aussi sa pertinence modérée dans l’histoire en étant le cheval fidèle du sorcier, qui l’a toujours accompagné dans ses dangereuses aventures.