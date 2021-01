Les fausses offres d’emploi, la vente de produits, de véhicules et les recrutements sont les principales escroqueries enregistrées depuis mars de l’année dernière via Internet, lorsque le verrouillage a commencé à réduire le nombre d’infections à Covid-19.

La crise économique et la pandémie, ont favorisé la recherche d’emploi en ligne, aussi le commerce numérique se développe rapidement, du fait de ces fausses publications abondent, comme celle publiée il y a quelques jours sur le portail Indeed.

Le site a publié de fausses offres de recrutement du Grupo Bimbo, demandant un acompte de 380 pesos pour un prétendu test antidopage.

Selon les médias Puebla, où ces informations ont été diffusées, le mode de fonctionnement était d’utiliser un faux e-mail avec lequel ils trompaient les chômeurs, l’adresse était au nom de Mirna Edith Hernández Islas, des Ressources humaines, qui il a demandé 380 pesos, à déposer sur un compte bancaire.

Dans le courrier, ils indiquent que le montant déposé pour le test antidopage sera remboursé le jour de l’entrevue, et les faux emplois étaient pour assistant dans les entrepôts, assistant de production, nettoyeur, chauffeur et chargeur.

Pepsico, une multinationale américaine, et BBVA ont émis des alertes sur leurs sites Web, car les utilisateurs ont également signalé des appels téléphoniques frauduleux, demandant des données au nom des entreprises.

L’année dernière, les autorités fédérales ont mis en garde contre l’augmentation de ce type de fraude et ont émis des alertes sur certains sites Web qui offraient de faux emplois aux États-Unis et au Canada, ce qui nécessitait entre cinq cent cinq mille pesos, en plus de demander des informations personnelles qui plus tard il a été utilisé pour le vol d’identité et la fraude.

L’année dernière, en novembre, le gouvernement fédéral a lancé la Campagne nationale contre la cyber-fraude, car il a été enregistré qu’au moins 526 personnes, 7 entreprises et une école, ont été victimes de ce crime sous une seule de ses formes: la création de portails faux qui proposent des flottes de véhicules aux enchères.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Cette campagne se termine le 31 janvier et continuera de diffuser des messages pour alerter les citoyens sur le fonctionnement de la cybercriminalité.