Neil Gaiman (Portchester, Royaume-Uni, 60 ans) est un écrivain privilégié dans le monde vorace de la télévision. Et c’est parce qu’il est capable de contrôler au millimètre près en tant que producteur le transfert de ses romans et bandes dessinées en séries, ce qui est hors de portée de beaucoup, sinon de presque personne. L’auteur a passé les cinq dernières années derrière les caméras des adaptations de trois de ses jalons vitaux: les dieux américains, les bons présages et l’œuvre qu’il a fait connaître et qui est l’œuvre de sa vie, The Sandman. La première saison débute maintenant la troisième saison sur Amazon Prime Video (11 janvier) avec l’assurance qu’elle améliorera la précédente tranche critiquée, la deuxième célèbre qu’elle a été “appréciée par des milliers de personnes” (également sur Prime Video) et le troisième, en bon barde qu’il est, garde tous les secrets pour ne rien révéler à l’avance (il tourne actuellement pour Netflix).

Le chemin de Gaiman, comme tout le monde, s’est arrêté en mars 2020 lorsque les verrouillages dus à la pandémie de coronavirus ont commencé dans le monde, et il a laissé trop de portes ouvertes. Un tournant historique qu’aucun de leurs dieux n’a vu venir. American Gods raconte l’histoire d’une confrontation entre les anciens dieux mythiques et les nouveaux (les médias, Internet, la technologie, etc.). Et dans The Sandman, certaines figures divines, les Eternals (représentations de concepts tels que la mort, le sommeil, le désir ou l’illusion), sont les protagonistes. «Ce que j’ai appris de 2020, c’est que chaque fois que j’essayais de faire n’importe quel type de plan, quel qu’il soit, aussi petit soit-il, je pouvais entendre cinq minutes plus tard, une semaine ou un mois plus tard, Dieu rit. Je suis entré en 2020 un peu grincheux, mais sachant ce que j’allais faire chaque jour pendant les trois prochaines années. Et tout ce que je sais maintenant, c’est que je ne sais rien », dit-il lors d’une vidéoconférence depuis son domicile sur l’île de Skye (Écosse).

Gaiman, qui au cours des deux dernières années a publié un livre sur les mythes nordiques et supervisé l’adaptation de livre audio de The Sandman for Audible, a profité du second semestre de l’année dernière, avec la moitié de l’industrie de la télévision paralysée, pour réfléchir sur sa facette télévisuelle. et son rôle de producteur exécutif. «La chose la plus importante que j’ai apprise est de me faire confiance. Au début, surtout avec les dieux américains, je ne savais pas si j’allais pouvoir m’affirmer suffisamment, je ne me faisais pas assez confiance pour dire “ non, sérieusement, je sais de quoi je parle ”, et je ressens maintenant, surtout après ayant fait de bons présages, où j’avais besoin de faire confiance à mes critères jusqu’au bout, que j’avais bien fait », explique l’auteur.

“Avec The Sandman, où Allan Heinberg joue le rôle de showrunner d’une manière incroyable, je suis capable d’argumenter et d’expliquer pourquoi c’est comme ça ou ça”, ajoute l’écrivain, qui redirige la conversation vers la prochaine première de la troisième saison de American Gods, dont le tournage s’est terminé juste avant le verrouillage. «Tout ce qui précède a également très bien fonctionné dans la troisième tranche. [El guionista] Charles Eglee et moi avons travaillé pendant une semaine au festival South by Southwest à Austin, au Texas. Nous avons tout rassemblé et planifié comment ramener l’histoire dans le livre et comment la transformer en montagnes russes qui voyagent à la fois à travers le livre et à travers la série », explique-t-il, repoussant avec élégance les critiques de la deuxième saison de la série. , accusé d’être plus un voyage esthétique que de se contenter du fond et de s’éloigner des intrigues du livre original.

Parmi ces projets, Gaiman dit qu’il savait comment il allait exécuter les trois prochaines années avant de rencontrer l’année 2020 et la pandémie entre dans la quatrième et dernière saison de American Gods. En tant que conteur, comment gérez-vous ce monde des annulations? «C’est toujours le monde dans lequel j’ai vécu, car j’ai commencé à travailler sur la bande dessinée. J’ai commencé à écrire The Sandman [publicado a finales de los ochenta] et j’avais une énorme histoire en tête. Je savais que si nous ne vendions pas assez de bandes dessinées, ils allaient nous annuler. La raison pour laquelle j’ai planifié l’intrigue de la première histoire pour s’en tenir à seulement huit versements était parce que le numéro 8 est où ils vous ont dit si vous aviez été annulé si vous ne vendiez pas assez. J’ai toujours vécu dans un monde où c’est une possibilité », répond-il. «Vous ne pouvez pas vivre en attendant cela. Il faut travailler sur ce que l’on pense devoir faire, et attendre qu’il trouve son public. Avec les dieux américains [el libro fue un bestseller en 2001] nous avons eu de la chance, il a trouvé un énorme public à travers le monde. De bons présages aussi. Le nombre de personnes qui l’ont vu est incroyable. Et The Sandman ne peut pas attendre sa première, ce que je vois maintenant sur le plateau est tellement inspirant. Vous faites de votre mieux, vous ne pouvez pas faire venir les gens et voir des choses, il n’y a jamais de garantie d’une deuxième ou troisième saison, vous ne pouvez faire que de votre mieux et ensuite avoir de l’espoir », conclut-il.

La nouvelle saison de American Gods se concentrera à nouveau sur le livre et l’une des intrigues préférées de Gaiman, qui se déroule dans une petite ville du Wisconsin au milieu d’un hiver rigoureux et neigeux. Là, son protagoniste, Sombra (Ricky Whittle), devra repenser sa vie après avoir appris les secrets de la deuxième saison. «J’ai aimé voir Ricky au fil des ans, qui a fait un pas en avant et est devenu un protagoniste absolu. Il a grandi en tant qu’acteur et projette maintenant une confiance et un calme que vous savez ce qu’il fait quand il est à l’écran. Nous sommes allés de pair avec un acteur de premier plan avec 60 ans d’expérience et nous en avons créé un dans la série », déclare l’écrivain.

Ces 60 années d’expérience portent le nom d’Ian McShane, qui est également producteur de la série. L’acteur de séries comme Deadwood, donne vie à Odin, le dieu principal de la mythologie nordique. «L’un de mes moments préférés dans American Gods a été lors de la promotion de la première saison, à cette époque dont vous vous souvenez encore quand tout le monde allait. Nous étions à New York et nous nous sommes envolés pour Los Angeles pour la première, et je me suis assis à côté d’Ian dans l’avion. Pendant six heures, j’ai pu lui parler d’acteur, de théâtre, nous avons raconté comment, lorsqu’il était jeune acteur, il avait participé à la première représentation de Joe Orton’s Loot. Une des choses que j’ai réalisé, c’est que Ian McShane incarne le théâtre anglais, c’est un trésor national, et quand on lui donne un rôle comme celui-ci … oh, ça aurait été si facile de le faire sans le sens de l’humour, sans charme, Et pourtant, Ian donne au rôle un charme espiègle qui le laisse littéralement indemne d’être un meurtrier. Vous lui donneriez toujours une seconde chance, parce que vous aimez passer du temps avec lui quand il est à l’écran, et c’est toujours un délice. “