Mexico,- Cheval noir de la Coupe Juntos Por México, l’équipe Nelson Barrera a été proclamée championne de ce tournoi lors de sa première édition en remportant trois courses contre deux sur le neuvième Alfredo Ortiz.

L’équipe Barrera a été soutenue par un excellent travail monticulaire d’Oscar Valenzuela, qui a ouvert le jeu et a remporté la victoire, avec un travail de cinq manches complètes, a accordé six coups sûrs, accepté deux points, l’un d’eux a gagné, n’a pas donné de bases et a retiré six rivaux.

Avec le soulagement d’Ariel Gracia, pour trois manches et une troisième sans permettre une course. Jesús Navarro est arrivé à la fin du neuvième avec un retrait, obtenant les deux tiers dont il avait besoin pour effectuer l’arrêt.

José Maciel était le MVP du match

Pour l’attaque de l’équipe de Nelson Barrera, José Macías 3-2 et José Maciel 2-1 avec un home run et trois points, pour être le joueur le plus utile du match de championnat.

Le neuvième Nelson Barrera a pris les devants dans l’ouverture de la deuxième manche. Mikell Granberry marchait, José Macías avec un doublé coureurs troisième et deuxième, José Maciel viendrait avec une volée sacrifiée pour conduire la première manche du match.

À la fin de la troisième manche, Omar Zeleny a atteint la base avec un doublé, Sebastián García a touché le ballon pour se sacrifier et faire avancer Zeleny à la troisième base. Puis Miguel Ojeda a dominé avec un grounder dans la surface et Juan Rodríguez avec un double a égalisé le score à un point pour la neuvième.

Rigoberto Terrazas avec un autre double a fait tourner le tableau pour mettre Alfredo Ortiz devant l’équipe deux points contre un.

L’équipe Barrera a réagi rapidement et en début de quatrième avec un retrait au tableau, José Maciel a frappé la base avec un simple et José Maciel a fait un circuit sur tout le terrain gauche pour mettre le tableau trois à deux pour l’équipe de Nelson Barrera. Ils ont retrouvé l’avantage qu’ils ne perdraient plus en se proclamant champions de la Coupe Juntos Por México.

Photo gracieuseté de Diablos Rojos del México

