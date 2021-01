La série de “ The Flash ” au fil des ans a mis en vedette plusieurs sprinteurs qui ont défié le coureur écarlate en le poussant à ses limites afin de les vaincre, bien que d’autres soient devenus ses alliés, cependant, des doutes surgissent à propos de Qui est le sprinter le plus rapide de l’Arrowverse?

Certains coureurs qui ont quitté l’émission en direct sont Flash inversé, Zoom, Savitar, qui ont le rôle d’antagonistes, tandis que leurs alliés qui courent à grande vitesse sont Wally West, Jesse Quick et XS, qui finissent aussi par être ses disciples pour qu’ils apprennent à allier vitesse et stratégie, un système qu’il a utilisé dès la première saison.

Alors, qui est le sprinter le plus rapide de l’Arrowverse? La réponse est peut-être évidente, mais c’est la plus sensée: Barry Allen. Nous savons que dans les premières saisons, il n’est pas aussi rapide que ses ennemis, mais peu à peu avec l’entraînement, ses compétences s’améliorent, égalant les méchants ou dans certains cas les surpassant.

En outre, il y a quelques changements dans les bandes dessinées et dans la série, car dans le live-action, Allen est plus rapide que Wally West, tandis que dans les bandes dessinées, ce dernier dépasse totalement son oncle, mais il est intuitif que lui avec Jesse Quick pour les saisons suivantes s’améliorera au même niveau que Barry et ils peuvent même le surmonter dans une course.

Malheureusement, avec la destruction de la Speed ​​Force lors de la saison sept, Barry est désavantagé, donc pour le moment, le sprinter le plus rapide de l’Arrowverse est Reverse Flash car il a sa propre force de vitesse avec une énergie négative ou Godspeed du médicament Velocity. -9.