Avec la sortie prochaine de la série mettant en vedette Scarlet Witch and Vision, plusieurs fans se sont interrogés sur quelles sont les bandes dessinées qui ont inspiré ‘WandaVision’, parce que les bandes-annonces ont montré des références à certaines bandes dessinées comme «House of M», mais finalement cette semaine, Matt Shakman, le réalisateur de l’émission a répondu à cette question.

Dans une récente interview avec le portail Comicbook.com, Shakman a été interrogé sur la source d’inspiration du programme susmentionné, qui sera un phénomène pour la télévision, selon sa campagne publicitaire, à laquelle il a répondu qu’ils étaient «House of M», «The Vision and Scarlet Witcher», «The Vision» et bien d’autres exemples.

“Tous et ceux que vous n’avez pas mentionnés. Vous savez, je veux dire, je pense que la grande chose à propos du MCU est qu’ils s’appuient sur tout ce qui a précédé et font quelque chose de complètement nouveau et original. Et beaucoup comme chacune de ces bandes dessinées que vous avez montrées là-bas. Ces artistes et écrivains ont pris ce qui était arrivé avant et ont créé quelque chose de nouveau, vous savez. Et c’est ce que nous essayons de faire », a-t-il expliqué.

Il n’est pas surprenant que cela se produise dans le MCU, puisque tous ses films prennent l’essence des bandes dessinées pour les adapter à une histoire totalement nouvelle, par exemple. ‘Thor: Ragnarok’ combine la bande dessinée du même nom et «Planet Hulk», ajouté à la vision du réalisateur Taika Waititi, le transformant en un film d’action épique avec des accents de comédie.

En plus de parler des bandes dessinées qui ont inspiré “ WandaVision ”, le réalisateur a également mentionné que les programmes de bandes dessinées des années 50 faisaient partie de l’essence du projet, bien qu’il ait fallu du travail car ils ont essayé d’utiliser la technologie de cette époque pour montrer ce que aussi similaire que possible et pour être ainsi plus “authentique”.

'WandaVision' sera présenté en première le 15 janvier 2021, étant la première série originale de Marvel Studios et arrivera exclusivement pour la plateforme de streaming de la maison de Mickey Mouse