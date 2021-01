Mexique.- «Regina, c’est toi. Cette phrase a marqué les deux dernières années de la jeune actrice Camila María López Cadena. Le premier à lui avoir dit était le cinéaste José Gerardo, qui préproduit actuellement le projet et l’adaptation du livre “Regina, le 2 octobre n’est pas oublié”, d’Antonio Velasco Piña.

José Gerardo a commencé la pré-production du film en 2018. L’écrivain Antonio Velasco Piña venait de lui donner les droits et le réalisateur était donc à la recherche de son protagoniste. Le 2 octobre de cette même année (il ne pouvait pas s’agir d’une autre date), il trouva Camila López sur la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco et lâcha aussitôt: «Regina, c’est toi.

Camila se souvient que la rencontre n’était pas un hasard et pas une coïncidence, mais une sorte de design. «Je venais d’un voyage, après avoir été loin du Mexique pendant une longue période. Je suis arrivé juste le 2 octobre et mes amis m’ont invité à participer à un rituel pour commémorer Regina. Dans d’autres conditions, je n’y serais pas allé. En fait, mes parents ne voulaient pas que j’y aille. Mais j’y suis allé ».

La rencontre avec le cinéaste a eu lieu alors qu’elle et ses amis faisaient un rituel dédié à Regina et à la cosmogonie féminine. Lorsque José Gerardo lui a demandé d’être le protagoniste du film, ses amis ont immédiatement réagi: «Oui, oui, oui; Regina, c’est toi! ”

“Regina”, le livre d’Antonio Velasco Piña est un incontournable de la littérature mexicaine du XXe siècle. Il raconte l’histoire d’une jeune femme qui participe au mouvement étudiant de 68 mais avec une mission spirituelle: éveiller le Mexique pour retrouver sa grandeur.

Velasco Piña a expliqué que cette jeune femme n’est pas une fiction, mais plutôt qu’elle a vécu dans la maison de ses parents après son retour du Tibet, où elle s’est préparée spirituellement. Pour cette raison, chacun des projets, film, théâtre ou documentaire, qui abordent son histoire passe par une analyse rigoureuse. L’idée est de garder l’héritage spirituel de Regina, qui fut l’une des victimes du massacre du 2 octobre à Tlatelolco en 1968.

Lorsque Camila a accepté la proposition de José Gerardo d’être la star de son film, la prochaine chose a été de rencontrer Velasco Piña.

«Je me suis préparé, j’ai lu le livre, j’ai regardé un documentaire et nous sommes arrivés avec lui. Nous nous sommes rencontrés dans la maison où Regina avait vécu et à un moment donné, j’étais seul dans ce qui était sa chambre. J’ai commencé à méditer en silence et à ce moment, j’ai senti une sorte de pop au centre de ma poitrine. Et là j’ai dit: “bien sûr, je veux faire ce film.”

Camila a également compris qu’il ne s’agissait pas seulement de son entrée au cinéma (jusque avant ce film, elle n’avait fait que du théâtre, des publicités et du mannequinat) mais aussi d’offrir un message à la société mexicaine: «reconnaître notre divinité, retrouver le féminin sacré et le masculin sacré sain, écoutez le message de la terre et soyez en harmonie pour éveiller le pouvoir que nous avons ».

Ce message, explique-t-il, est désormais encore plus important compte tenu de l’urgence sanitaire de la pandémie.

Lors de cette réunion où se trouvait la maison de Regina, l’écrivain Velasco Piña a fini par accepter: «Regina, c’est toi». Mais il a ajouté: “nous avons encore besoin de savoir ce qu’elle dit.”

Quelques jours plus tard, ils ont reçu la réponse: Velasco avait parlé avec le médium qui est en contact avec l’esprit de Regina et leur a dit qu’il avait approuvé l’élection. Maintenant oui, Camila ere Regina.

Depuis, Camila López Cadena Elle a travaillé dans des cours de chant, des ateliers de théâtre et des cours de chant qui la préparent à commencer le tournage du film, qui a un investissement de cent millions de pesos.

emc