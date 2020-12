On dit que tout dans la vie est un cycle, c’est-à-dire qu’il y a un début et une fin, malheureusement pour de nombreux fans de la populaire série des années 90 cette phrase a plus de poids, car officiellement “ Friends ” sortira de Netflix Amérique latine.

Depuis le lancement de la plateforme de streaming, HBO Max, il a été annoncé que dans divers pays la série ne ferait plus partie du catalogue Netflix, et alors qu’aux États-Unis, c’était depuis la fin de 2019, il y avait encore des pays qui n’ont pas pris cette mesure.

HBO Max détient les droits de diffusion des 236 épisodes de la série, en raison d’un accord avec Warner Bros. Television.

La nouvelle que la série sortira du catalogue Netflix en Amérique latine a été diffusée par la même plateforme de streaming via une publication sur ses réseaux sociaux officiels.

«Merci pour tous les rires, potins et café. J’ai essayé, amis », le compte officiel de la plateforme a commencé la publication, mais ce ne sera pas le seul concerné.

‘Friends’ sortira de Netflix Amérique latine, avec ‘El Príncipe del Rap’ et ‘Gossip Girl’, une actualité qui n’est pas si surprenante si vous analysez un peu l’actualité concernant chacune des séries évoquées.

Merci pour tous les rires, potins et café. J’ai essayé, les gars. Mais nous n’aurons l’occasion que jusqu’au 31 décembre de voir The Prince of Rap, Gossip Girl and Friends sur Netflix Amérique latine. – Netflix Amérique latine (@NetflixLAT) 23 décembre 2020

“ Le prince du rap ” a eu une réunion avec l’ensemble de son casting original pendant la pandémie de coronavirus, qui a été diffusée sur la chaîne HBO Max.

Dans le cas de “ Amis ” il y a une réunion prévue, qui était prévue pour 2020, mais qu’en raison de la pandémie de coronavirus, il a été retardé pour l’année prochaine.

Alors que la situation de ‘Gossip Girl’ est différente puisque la série aura un redémarrage, effectivement, sur HBO Max.

Il faudra attendre le lancement de HBO Max en Amérique latine pour voir si elles seront disponibles dans le catalogue avec les promotions susmentionnées, pour le moment les productions se poursuivent sur Netflix jusqu’au 31 décembre 2020.