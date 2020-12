La série des frères Hargreeves est l’un des contenus originaux les plus populaires sur la plate-forme de streaming, donc la rumeur veut maintenant qu’il y aura un spin-off de “ The Umbrella Academy ” avec Elliot Page comme protagoniste.

Les deux saisons actuellement disponibles ont été d’énormes succès et a rapidement rassemblé une base de fans engagés.

Le tournage d’une troisième saison devrait commencer au début de 2021, dans le but de le sortir plus tard cette année-là ou en 2022, et maintenant la société pourrait essayer de s’intégrer également dans une série dérivée.

La série a récemment reçu une vague de publicité lorsque la star de «Juno», «X-Men» et «Inception» Elliot Page a rendu public son identité de trans.

Netflix n’a pas tardé à dire à quel point ils étaient fiers de lui et a rapidement confirmé qu’ils ne chercheraient pas quelqu’un pour ramener Vanya à la vie.

Cela a immédiatement conduit à des rumeurs selon lesquelles le personnage ferait la transition dans le cadre de la narration de l’émission.. Et maintenant, le fidèle Daniel Richtman affirme que non seulement cela se produira, mais que le géant du streaming travaillerait également sur un spin-off de “ The Umbrella Academy ” avec Elliot Page.

Le troisième volet de la série a déjà été écrit, et bien qu’ils soient à temps pour apporter des modifications à la série pour montrer la transition, cela pourrait se retourner contre eux.

Cependant, Vanya est un personnage suffisamment intéressant pour justifier un spin-off solo, car la deuxième saison a déjà jeté les bases du développement en révélant son appartenance à la communauté LGBT +.

Il y a aussi beaucoup d’intérêt pour Page en ce moment, donc cela pourrait être un excellent moyen pour Netflix d’attirer et de fidéliser plus de public et donnerait incidemment à l’acteur la vedette pour montrer ce qu’il peut faire.