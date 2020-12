“Netflix devrait indiquer clairement que c’est ce que c’est, une fiction.” Cela faisait longtemps qu’un événement comme celui-ci, conditionnel et publié dans un journal du dimanche, n’avait pas fait autant de virages dans le monde de la télévision. Il a été livré la semaine dernière par Oliver Dowden, le ministre de la Culture du gouvernement de Boris Johnson, dans une interview avec le tabloïd conservateur Sunday Mail, faisant référence aux nombreuses licences dramatiques que The Crown, la série sur Elizabeth II, prend dans son quatrième saison. Il n’y avait aucun moyen d’ignorer l’idée – que chaque chapitre de la série porte un avertissement que, bien qu’il soit basé sur des événements réels, il s’agit d’une fiction. De nombreux conservateurs ont passé la semaine à la soutenir solennellement (Helena Bonham-Carter, qui joue la princesse Margaret, parmi eux); beaucoup de progressistes, la remettant en question.

Si Netflix acceptait de mettre un tel avertissement, toutes les histoires basées sur des événements réels devraient-elles le porter? Que devient le spectateur au sens critique, capable d’assumer le jeu posé par une fiction historique? Ce genre qui, en sauvant les distances, a jadis fait la grandeur de Walter Scott, Tolstoi ou même Shakespeare, conserve-t-il son sens dans un monde de fake news, où réalité et fiction se brouillent et où chaque idée , chaque phrase, lorsqu’elle atteint Internet, peut-elle quitter son contexte d’origine et tomber dans une autre?

Ce qui semble déranger le gouvernement britannique, ce sont les licences narratives sans lesquelles il n’y aurait tout simplement pas de série. Toute histoire vraie, même des biographies ou des livres d’histoire, est construite avec les mêmes outils qu’une fiction. «Il ne s’agit pas d’un dossier judiciaire dans lequel chaque minute de chaque jour est comptée. Vous devez créer un récit pour exclure certains détails et en éclairer d’autres. Surtout, vous excluez », défend Benjamin Moser, dont la biographie de Susan Sontag (Sontag. Vie et travail, Anagrama) a remporté le Pulitzer cette année. «Vous travaillez également avec l’absence de certaines informations. Si vous faites une série comme The Crown, vous ne savez pas exactement ce que le duc d’Édimbourg a dit en 1958 mais vous pouvez l’interpréter. Si vous avez A, B, D, E et F, vous pouvez deviner le C ».

La Couronne est enracinée dans la fiction historique, où la façon de combler ces lacunes, d’imaginer le C, l’emporte sur la recherche factuelle. En retour, il réalise ce que les biographies ne peuvent même pas imaginer: «Le rêve d’un accès total, l’accès à ce qui s’est passé à huis clos, en privé, quand personne n’écoutait ni n’enregistrait», définit par mail Stephen Greenblatt, écrivain, historien spécialiste littéraire de Shakespeare et professeur de sciences humaines à l’Université de Harvard. «Cela apporte la puissante hallucination de la présence, le sens vif d’une vie en développement. Il insuffle du mouvement aux morts et les fait parler: «Je ne suis plus une marionnette dans un manuel. Il fut un temps où j’étais en vie et j’étais émotionnellement complexe et j’étais en proie à des peurs et des fantasmes; comme toi maintenant ».

Il est frappant que The Crown se problématise lorsque la série propose un contrat assez standard dans la fiction historique: le créateur est libre de créer dans la vraisemblance et le lecteur, contraint de comprendre qu’il consomme une création artificielle. C’est un contrat qui est accepté depuis des siècles et prétendre qu’il n’existe pas est une condamnation à mort littéraire. «Lorsqu’un lecteur ou un spectateur ouvre un livre ou s’assoit pour regarder un film, il entre volontairement dans le domaine de l’imagination. On négocie combien de vérité factuelle peut être sacrifiée pour une vérité plus grande, quelque chose qui peut ne pas être exact, mais qui reflète une vérité émotionnelle qui n’est pas présente dans les descriptions historiques », alerte Maaza Mengiste, écrivain éthiopien nominé pour le Booker 2020 par The Shadow King, où il recrée l’invasion de l’Éthiopie par Mussolini en 1935 du point de vue des femmes soldats.

“Lorsqu’il s’agit d’un événement historique, le fait que le livre soit appelé roman ou que le film ou la série télévisée soit une adaptation implique que la vérité ne réside pas dans le particulier, mais dans les aspects plus larges de l’événement en question”, Ajouter. «Je veux dire, ce qui s’est réellement passé importe moins que ce qui se serait sûrement passé si nous avions eu les détails qui ont été perdus avec le temps, le secret ou toute autre raison pour laquelle nous manquons de toutes les informations. Nous demandons à l’art et à la littérature d’être transportés au-delà de ce que nous savons. Puissent-ils nous surprendre et nous étonner par les possibilités de la vie ».

Quelque chose de similaire a souligné Greenblatt en 2009, lors de la revue In the Court of the Wolf, l’un des romans sur Thomas Cromwell du britannique Hilary Mantel – aujourd’hui le paradigme de la fiction historique – dans The New York Review of Books: «La précision historique n’est pas l’important. Ce qui compte, c’est l’illusion de la réalité, la capacité de conjurer des fantômes. ” C’est la dynamique fondamentale du genre et sépare The Crown, l’une des séries les plus chères de l’histoire, dont l’énorme budget se traduit par des recréations spectaculaires de palais, de robes et de paysages, de la plupart des productions sur la Maison royale. Tant de petits détails sont si réalistes que les mensonges se brouillent entre eux.

Shakespeare n’avait pas à se rendre compte que Richard II ne parlait pas réellement en pentamètre iambique, ni Gore Vidal n’avait accès aux rêves d’Abraham Lincoln. The Windsors, une comédie de Channel 4 qui dépeint la famille royale anglaise comme un groupe de fous excentriques, n’a pas non plus besoin de clarifier sa distance par rapport à la réalité: c’est évident. Mais The Crown, en dépit d’être un drame infiniment plus respectueux, évoque des fantômes de manière si convaincante qu’il multiplie l’illusion de la réalité, et l’allusion semble beaucoup plus évoquée (et devant un public mondial et plus grand que celui des vies Royal Windsor). «Voyant comment le pouvoir transformateur d’Internet est en train de brouiller la ligne entre réalité et fiction, je trouve utile maintenant de souligner la distinction entre fiction historique et réalité», estime aujourd’hui Greenblatt.

«Mais il ne s’agit pas d’un genre littéraire, mais du pouvoir et de la manière dont il est préservé», prévient Moser. Contrairement à Richard II ou Lincoln ou Cromwell ou à la plupart des personnages des romans historiques, les Windsors sont toujours en vie et exercent encore une influence énorme, suffisante pour leur donner envie d’être protégés des conséquences d’un mensonge trop bien enveloppé. «Je pense qu’il serait sain et hygiénique d’informer les gens qu’ils regardent une reconstitution, ou une fiction basée sur une histoire vraie et non pas à 100% de ce qui s’est passé», poursuit Moser. «Mais en même temps, je dois me demander si le ministre de la Culture lui-même, ou les courtisans qui forcent évidemment cet avertissement, seraient favorables à l’insertion d’un avertissement similaire avant les mariages royaux ou le défilé des bannières ou toutes ces grandes occasions au que le pouvoir de la dynastie et de l’aristocratie s’exalte aux dépens de l’argent public. Quelque chose qui disait que ces gens sont les descendants de meurtriers racistes, colonialistes et impérialistes, responsables de la mort de dizaines de millions de personnes dans le monde dans un millénaire de dépravation. Devrions-nous annoncer cela avec des photos des vrais bébés dans le Hello?