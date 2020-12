Cette année a été très différente du passé, car la pandémie de coronavirus a gardé la grande majorité de la population mondiale chez elle, mais cela n’a pas empêché les gens de profiter des programmes et des émissions de télévision qui donnaient beaucoup à parler pour savoir quelles ont été les séries les plus populaires de 2020, Google a publié un top des productions les plus recherchées sur sa plateforme.

Dans la première liste, il se concentre sur les recherches internationales où “ Tiger King ” se démarque en premier lieu, la série documentaire sur la vie de Joe Exotic, Un propriétaire d’un zoo de tigres, mais les animaux iront comme prévu lorsque la vie extravertie du protagoniste sera connue. Selon les statistiques, entre mars et fin avril, c’était l’une des émissions les plus recherchées sur Google.

Ce qui ressort de ce top, c’est que neuf des dix productions mentionnées proviennent de Netflix, Qu’il s’agisse de projets originaux ou qui y sont diffusés, le seul qui ne soit pas de la plateforme Big N est «Big Brother Brasil», qui occupe la deuxième place sur la liste. Ci-dessous, vous pouvez voir les séries les plus populaires de 2020 dans le monde:

‘Tiger King”Big Brother Brasil”La Casa de Papel”Cobra Kai”L’Académie des Parapluies”Emily à Paris”Ozark”The Queen’s Gambit”Outer Banks”Locke & Key’

De même, Google a publié les séries et les programmes les plus recherchés au Mexique, où Netflix a également balayé le sommet, car en première position se trouve “ Control Z ”, production totalement mexicaine qui est originale dudit service de streaming, devenue tendance sur les réseaux sociaux dès son premier week-end et quelques jours après sa première, une deuxième saison a reçu le feu vert.

Les autres productions Netflix qui apparaissent sont ‘Elite’, ‘Cobra Kai’, ‘Dark Wish’ et ‘The Umbrella Academy’, qui ont créé leurs nouvelles saisons ou ont atteint cette plateforme. Il existe également d’autres types de projets, tels que la telenovela ‘Rubis’ et le jeu télévisé Televisa ‘Guerriers 2020’. Ensuite, le haut de la série la plus populaire de 2020 au Mexique est présenté.

‘Control Z”Cobra Kai”Guerreros 2020”Anne avec un E”Dark Desire”Elite”Sex Education”The Umbrella Academy”Rubí”100 jours pour tomber amoureux’

Se pourrait-il que d’ici 2021, nous verrons certaines de ces émissions et séries dans le top 10? Il ne reste que quelques semaines avant la fin de 2020 et l’année prochaine surprendra les téléspectateurs.