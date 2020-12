Netflix a déjà publié sur sa plateforme le documentaire de synthèse spécial de l’année intitulé ‘Baise 2020‘(titre original “Death to 2020”). Son grand attrait est qu’il a été créé par les auteurs de la célèbre série d’histoires dystopiques ‘Miroir noir».

«Pour toutes les fois où l’on se disait que cette année ressemblait à un épisode de ‘Black Mirror’, ses créateurs nous ont donné raison. La comédie ‘Fuck 2020’ est désormais disponible», explique le producteur, qui présente donc ce documentaire humoristique.

Pour toutes les fois où nous avons dit que cette année ressemblait à un épisode de «Black Mirror», ses créateurs nous ont donné raison. La comédie ‘Fuck 2020’ est maintenant disponible. pic.twitter.com/nbP2cZ6uQl – Netflix Espagne (@NetflixES) 27 décembre 2020

Dans «Fuck 2020», il y a des stars hollywoodiennes et aussi des acteurs qui se sont fait connaître dans des séries ou des films Netflix. On peut voir dans le faux documentala Samuel L.Jackson, Hugh Grant, Lily Collins, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Leslie Jones, Diane Morgan, Cristin Milioti, Joe Keery, Lily Sullivan…

‘Death to 2020’ est un faux documentaire des créateurs de Black Mirror Charlie Brooker et Annabel Jones et présente une série de personnages fictifs discutant de tout ce qui s’est passé en 2020 aux États-Unis et au Royaume-Uni, y compris la pandémie de covid-19 et les élections présidentielles américaines.

Le faux documentaire se termine avec des personnages livrant des lignes qui prédisent en plaisantant les événements de 2021.