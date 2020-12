À 20 jours de la fin de l’année, ce que la plupart des gens aimeraient oublier, la plate-forme de streaming a publié ses plus grands succès et c’était le plus regardé sur Netflix en 2020.

Ce n’est un secret pour personne que pendant une grande partie de l’année, les cinémas sont restés fermés et sans possibilité de quitter la maison, les plateformes de streaming étaient le refuge idéal à cette époque.

Et la vérité est que Netflix et ses concurrents directs n’ont pas cessé d’offrir un contenu constant dans l’année qui était sans aucun doute des émotions mitigées.

Le plus regardé sur Netflix en 2020 reflète la grande variété d’humeurs et d’émotions que nous avons ressenties, allant de la tristesse à la joie, aux larmes, à la surprise et même à la colère.

Tout au long du décompte, les tendances de la plate-forme au Mexique sont prises, où certaines ont été surprenantes et d’autres décevantes.

L’année a commencé avec la fin de ‘La Casa de las Flores’, aussi avec l’aventure que la parentalité implique avec ‘Ahí te encargo’ et nous avons ri de la saison effrayante avec «Hubie Halloween», qui étaient trois des comédies les plus populaires cette année.

En 2020, il était nécessaire de libérer de l’adrénaline dans les titres d’action, «Rescue Mission», «Spencer Confidential», «The Old Guard», «Project Power» et «Cobrai Kai» étaient parmi les plus populaires de l’année.

La nécessité de voyager sans quitter la maison était également nécessaire avec la première de la deuxième saison de ‘Kingdom’, le film espagnol ‘El Hoyo’, la troisième saison de ‘Elite’ et la quatrième partie de ‘La Casa de Papel’, ainsi que la série turque «The Protector» figuraient parmi les titres internationaux les plus populaires.

Mais le Mexique est également devenu la destination de pays du monde entier, qui nous ont rendu visite à travers leurs écrans grâce au thriller ‘Dark Desire’, qui a été placé dans le Top 10 de plus de 75 pays, et ‘Control Z’, Il a voyagé dans des pays comme le Brésil, l’Arabie saoudite, la France, les États-Unis et a également été un succès local.

En avril, les recherches de “films tristes” sur Netflix ont quadruplé et ont continué à proposer certains des drames et documentaires les plus populaires, tels que “Miracle in Cell 7”, “Daddy Wanted” et “The Three Deaths of Marisela Escobedo”.

Il y avait de la danse grâce à ‘Selena: The Series’, et cette année, il y avait trois fois plus de romance que l’année dernière avec ‘The Kissing Booth 2’, «À tous les garçons: PS Je t’aime», «Le début», «100 jours pour tomber amoureux» et «Princess Swap 2».

L’imagination et la fantaisie ont été explorées avec ‘Locke & Key’ et ‘Letter to the King’, tandis que le côté familier a été vu dans ‘Beyond the Moon’, ‘Enola Holmes’ et ‘The Willoughby Brothers’ figuraient parmi les titres. sur les familles les plus populaires.

Ainsi, avec le plus regardé sur Netflix en 2020, on commence à avoir de grandes attentes quant à ce que 2021 apportera.