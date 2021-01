La seule fois où Netflix fournit des données de visionnage pour leurs productions, c’est quand ils ont un succès: ils le proclament avant même de pouvoir le certifier. Son dernier grand succès est la série française Lupin, une réinterprétation du célèbre voleur en col blanc créé par Maurice Leblanc. Les cinq chapitres mettant en vedette Omar Sy ont été créés le 8 janvier et 10 jours seulement après son lancement, Netflix s’est déjà vanté de son succès et, dans une vantardise sans précédent au sein de la société, assure que la série sera vue sur 70 millions de ménages au cours de ses quatre premières semaines, jusqu’au 5 février.

Si la prédiction de Netflix se réalise, ce serait la deuxième série originale la plus regardée sur la plate-forme et n’aurait que The Witcher devant, qui au cours de ses 28 premiers jours a atteint 76 millions de vues. Lupin surpasse ainsi les autres succès récents de Netflix tels que Les Bridgertons (avec 63 millions de vues) ou la troisième saison de Cobra Kai (41 millions de vues). Les données pour ce dernier sont des projections que Netflix propose pour ses 28 premiers jours (une période de temps que la plateforme prend comme référence dans la plupart de ses mesures d’audience) en fonction des reproductions obtenues dans ses premiers jours.

Il convient de garder à l’esprit que Netflix compte comme visionnage de toute reproduction de contenu de plus de deux minutes, car il considère que cela a montré un intérêt pour ce produit. De plus, ce sont des données qui ne font pas l’objet d’un audit externe.

Depuis sa création, Lupin n’est pas seulement classé comme la production Netflix la plus regardée en France, où il compte environ neuf millions d’abonnés. Il a également atteint la première place aux élections de ses utilisateurs dans des pays comme l’Espagne, le Brésil, le Vietnam, l’Argentine, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne ou les Philippines. Cette adaptation dans laquelle son protagoniste imite les astuces du personnage littéraire pour tenter de venger la mémoire de son père, injustement accusé d’avoir volé un collier précieux, a reçu des critiques très positives, se distinguant des précédentes productions françaises de Netflix qui ont échoué. un soutien si clair du public et des critiques, comme le drame politique marseillais ou le thriller d’horreur Marianne.

Toujours selon les chiffres fournis par Netflix suivant son propre système de mesure, la quatrième saison de La casa de papel reste troisième parmi ses productions les plus vues dans le monde avec 65 millions de vues, suivie de la série documentaire Tiger King avec 64 millions. Gambit de dama reste la mini-série la plus regardée sur la plateforme, avec 62 millions de vues. D’autres grands succès en 2020 ont été Ratched, avec 42 millions de vues, la deuxième saison de The Umbrella Academy (43 millions), Space Force (40 millions), la cinquième saison de Lucifer (38 millions) et le troisième volet d’Ozark ( 29 millions).