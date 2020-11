La société américaine Netflix opère en Espagne depuis 2015 et son nombre d’abonnés n’a cessé d’augmenter depuis. Des millions de foyers espagnols apprécient Netflix, mais l’entreprise n’est pas imposée en Espagne, mais plutôt tous les abonnements européens sont payés au parent européen de la société, qui est située aux Pays-Bas; un pays avec une fiscalité beaucoup plus laxiste.

En 2018, Netflix a créé deux entreprises en Espagne, Los Gatos Servicios de Transporte España SL et Los Gatos Entertainment España SL, développés pour les problèmes de marketing et de communication de l’entreprise. Mais la majeure partie des abonnements est toujours payée à la société mère européenne, donc dans ces entreprises, le le revenu déclaré était d’un peu plus de 500000 euros, un bénéfice net inférieur à 10 000 euros et un impôt sur les sociétés inférieur à 4 000 euros. Des chiffres sûrement très éloignés de la réalité des bénéfices qu’apporte le marché espagnol, puisque Netflix facturé au niveau européen aux Pays-Bas plus de 6 500 millions d’euros.

Changement de modèle fiscal à partir de 2021

L’entreprise a confirmé que À partir de janvier 2021, ils apporteront un changement très important à leur modèle économique et paieront tous les avantages que le pays leur rapporte en Espagne. Pour Netflix, c’est un changement «pertinent» puisque, comme ils l’indiquent, ils ne sont physiquement «que deux ans et demi» en Espagne.

L’Espagne est actuellement un marché important pour Netflix non seulement au niveau de l’abonnement, mais aussi au niveau de la création de contenu, en effet, un porte-parole de la plateforme a indiqué qu ‘”ils font partie de l’écosystème productif audiovisuel espagnol” et qu’ils se sont développés plusieurs fusillades sur tout le territoire qui ont conduit à la création de nombreux emplois.

En outre, plusieurs des tLes titres les plus importants de la plateforme dans le monde sont Productions espagnoles, comme «La casa de papel», «Elite» ou «Valeria», entre autres productions remarquables.

La société n’a pas voulu révéler, pour le moment, combien d’abonnés elle a sur le marché espagnol, mais selon des rapports ‘Cinco Días ‘, on estime qu’il compte déjà environ 4,1 millions d’abonnés et bénéficie de 43% de la part de marché des plateformes de streaming vidéo.