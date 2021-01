Mexico,- Les séries éliminatoires de la NFL ont été définies. Rappelant qu’à partir de cette saison, trois matchs sont prévus samedi et trois dimanche.

AFC:

Corbeaux vs Titans

Browns contre Steelers

Colts vs factures

Chefs de repos

NFC:

Buccaneers contre Washington

Béliers contre Seahawks

Ours vs Saints

Packers de repos

Calendrier des matchs éliminatoires de la NFL (heure CDMX)

Samedi:

Colts vs Bills – 12h

Rams vs Seahawks – 15 h 40

Buccaneers vs Washington – 19h15

Dimanche:

Ravens vs Titans – 12h

Bears vs Saints – 15 h 40

Browns vs Steelers – 19h15

Photo gracieuseté de NFL

Équipes qui répètent leur participation aux séries éliminatoires par rapport à l’année précédente (2019)

Chefs

Corbeaux

Titans

Factures

Emballeurs

Les saints

Seahawks

Washington a battu les Eagles 20-14, est champion de division et jouera en séries éliminatoires après 4 ans d’absence. Il a fait la dernière place aux séries éliminatoires de la NFL. L’équipe de la capitale des États-Unis affrontera Tampa Bay lors de la ronde Wild Card.

Washington devient la première équipe de l’histoire de la NFL à entamer une saison 2-7 ou pire, et ils font toujours les séries éliminatoires. C’est également la troisième équipe à atteindre les séries éliminatoires avec un record inférieur de .500, les deux autres étant Seattle en 2010 et la Caroline en 2014 dirigée par Ron Rivera.

Les Colts ont battu les Jaguars de Jacksonville 28-14 pour gagner leur place en séries éliminatoires.

Les Browns sont en Playoffs. 19 ans plus tard, l’équipe de Cleveland sera de retour en séries éliminatoires de la NFL après avoir battu les Steelers aujourd’hui.

Deshaun Watson termine la saison avec 4823 verges par la passe, le meilleur de la #NFL, les Texans terminent avec une fiche de 4-12

Il est le premier QB à mener la NFL en verges par la passe avec plus de 12 défaites depuis Jeff George pour les Raiders de 1997.

Tom Brady est le premier quart-arrière de l’histoire des Buccaneers à remporter 11 matchs en une saison. 40 touchés dans les airs et 4633 verges. Brady se rend à Tampa Bay pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2007.

Photo gracieuseté de NFL

