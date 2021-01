Mexico,- Niko Vásquez est devenu le héros de la nuit quand il a connecté le coup qui a produit la course de la victoire au neuvième rouleau afin que les Naranjeros de Hermosillo battent les Sultanes de Monterrey 2-1 dans le deuxième match des demi-finales de la Ligue. Pacifique mexicain.

Vous pourriez être intéressé https://siete24.mx/deportes/

César Vargas était en charge du centre du diamant orange et a lancé pendant cinq manches avec deux tiers, où il a accordé cinq coups sûrs, un point, a donné quelques marches et a attisé quatre adversaires. Raúl Barrón (2.1 IP) et le vainqueur Heriberto Ruelas (F, 1-0) ont complété le relais orange.

9️⃣🔽 GAGNEZ BEAU! 👏👏👏👏 NIKO VASQUEZ UNSTOPPED ENVOYER LE REGISTRAIRE AUX MURS ET NOUS NOUS METTONS NOUS AVANCER 2-0 DANS LA SÉRIE. Score final: 👳‍♂️ @ SultanesOficial 1️⃣

🍊 # Naranjeros 2️⃣ # JuntosPodemos 🧡 #OrangePower 🍊⚾💪 # LMAPxSKY #SKYSportsMX pic.twitter.com/CnVieHQjbg – Naranjeros de Hermosillo (@ClubNaranjeros) 14 janvier 2021

Tandis que, pour Sultanes, Édgar González a travaillé six manches complètes de trois coups sûrs, une marche et six retraits au bâton. Norman Elenes (1.0 IP) et Jeff Johnson (L, 0-1) sont entrés dans les secours, qui ont porté la catastrophe.

Naranjeros est allé 2-0 dans la série

Un grand duel de lancers a été vécu au stade Sonora pendant cinq manches, où dix anneaux ont été suspendus de manière combinée entre Vargas et González.

C’est jusqu’à l’ouverture du sixième lancer que le conseil s’est déplacé en faveur des visiteurs lorsque Ricardo Serrano a frappé un circuit en solitaire par le champ central pour le 1-0.

Hermosillo a égalisé le score 1-1 à la fin de la huitième manche, Julián León a échangé des marches et a été remplacé par le coureur de pincement Brandon Villarreal.

Plus tard, Jasson Atondo a fait un sacrifice pour faire avancer Villarreal au deuxième but et, sur une balle occupée de Norberto Obeso, Villarreal est tombé au troisième but. José Cardona est venu ensuite et a lié le coup qui a conduit à Villarreal avec la cravate.

Naranjeros se rendra à Monterrey pour poursuivre la série des demi-finales contre les Sultanes les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 (si nécessaire). Les lanceurs annoncés pour le troisième match de la série sont Ryan Verdugo (0-0, 0,00) pour l’Orange Squad et Luis Gámez (0-0, 0,00) pour le Monterrey.

Avec des informations gracieuseté de LMP / Photo gracieuseté de LMP / Naranjeros de Hermosillo

Suivez nos réseaux sociaux

Le poste Niko Vázquez s’habille en héros avec les Naranjeros apparus en premier sur Siete24.