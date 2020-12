Ce 2020, la télévision a vécu l’une de ses années les plus étranges et les plus compliquées en raison d’une pandémie qui, aux problèmes que le média traînait déjà, en a ajouté de nouveaux qui pendant un temps semblaient insolubles. Mais dans la nuit du 24 décembre, le miracle a eu lieu et les principales chaînes généralistes de ce pays ont pratiquement réussi à retracer ce qu’elles diffusaient ces dernières années à cette même occasion. Sans le masque occasionnel à l’écran et quelques autres commentaires des présentateurs et des invités, pour l’image étrange de cette année étrange et laide, nous pouvons conclure que la télévision générale a résolu la crise pandémique et est déjà confrontée les mêmes problèmes qu’avant. Qu’il y en a beaucoup et qu’ils étaient fiers d’avoir retrouvé de l’importance sur presque tous les réseaux hier soir.

La 1 a célébré les 30 ans de Telepasión, cette spéciale dans laquelle les visages les plus connus de la chaîne chantent et dansent. Ils ont présenté Alaska, Florentino Fernández et La Terremoto de Alcorcón. Un récit a été ajouté, cette fois, autour de la boucle d’oreille que Lola Flores a perdue il y a 43 ans. Des images ont également été récupérées à partir de ces premières émissions de l’émission spéciale qui nous ont rappelé, par exemple, à quel point Pedro Piqueras chante incroyablement bien. La comparaison entre le passé et le présent a été perdue par le présent par un glissement de terrain, quelque chose qui s’est produit dans chaque programme de la nuit où les réalités se sont affrontées. Plus tard, pour équilibrer cette inadéquation, Raphael a de nouveau montré qu’il était aussi bien dans ce présent que dans presque n’importe quel passé. Pablo Alboran l’a suivi avec un spécial conçu par quelqu’un qui, Dieu le bénisse, aspirait à être innovant.

Pendant ce temps, Telecinco a parié sur Sálvame dans sa version MasterChef. Il n’est pas facile de savoir s’il s’agit d’une parodie ou d’une reconstitution du programme original. Cette fois, les équipes ont été formées, d’une part, Toñi Moreno et María del Monte; de l’autre, Santiago Segura -la personne la plus amortie la veille de Noël: il était à La Sexta en même temps- et Paz Padilla, le seul sur le plateau avec un masque et aussi le seul à avoir embrassé les autres invités et collaborateurs, dans une métaphore presque parfait de ce que serait une personne d’origine espagnole dans une pandémie.

Au fil du temps, Save me a réussi à devenir une grande famille, mais pas dans le sens de paix et d’harmonie que contient le concept, mais en ce sens qu’ils répètent les clichés de presque toutes les familles typiques de ce pays. Cela, un soir comme celui-ci et dans un programme mis en place autour d’une table, devient plus qu’évident. Il y a le type intelligent, qui a voyagé et dit qu’il pourrait manger 69 huîtres – c’est aussi un peu un scélérat; Le beau-frère de Vox; la sœur qui est bordée à chaque boom immobilier et ruinée à chaque crise; cette tante qui finit toujours par pleurer; l’autre qui la fait toujours pleurer et qui est la seule avec qui tu sortirais boire un verre, parce qu’elle semble les détester autant que tu l’as fait à l’adolescence – maintenant tu les aimes, grandir c’est laisser le verre à la télé et se serrer dans les bras la défaite-; la belle-sœur dont personne ne sait comment il a fini dans cette famille car il ne sait même pas prendre l’argenterie et même ce père dont l’autorité ne diminue pas avec les années et est toujours le plus intelligent de la famille, même s’il doit changer de coiffeur.

Le truc Save me a eu ses moments. Certains diront qu’il est normal de les avoir avec tout ce qui dure. Mais il y en a d’autres qui ne pourraient pas vivre leurs moments même en suivant un programme d’un an. Pour vérifier que ce dernier est possible, Antena 3 a une fois de plus confondu le réveillon de Noël avec le réveillon du Nouvel An avec Le meilleur de chaque maison, une compilation d’auto-promotion avec le soi-disant plus sympathique de l’année sur le réseau et de loin Pablo Motos. Quand il a fait la blague sur ses proches avec Trancas et Barrancas dans plus d’une maison, cela a dû coïncider avec le même moment où un beau-frère l’a fait tandis qu’une crevette comme Escarlata O’Hara était attachée à ce radis, créant un effet miroir, briser le continuum espace-temps. L’émission a confirmé que l’année a été encore pire que ce que nous pensions.

L’engagement pour la comédie – plus sûr que la musique – est généralement infaillible lors de soirées comme celle-ci. Il n’y a rien qui comble mieux les silences familiales qu’un sourire provoqué par quelqu’un qui n’est pas de la famille. Ce sont de purs sourires, non induits par des phobies ou des phobies sanguines. La Sexta a donc opté pour une édition d’El Club de la Comedia dans laquelle… Santiago Segura est apparu. Nous savons tous ce que c’est et, surtout, nous savons déjà si cela nous plait ou non, car au fil des années, les monologues les uns des autres se ressemblent tellement qu’il est impossible de savoir quelle bande dessinée vous fait rire et laquelle ne fait pas rire.

La 2, Dieu l’a en gloire pour cela et pour les documentaires animaliers et les films de Carl Theodor Dreyer, a publié How we rires – nous avons un sérieux problème avec le titre des programmes ici -, une compilation hilarante des meilleurs moments de la humour patriotique vintage. Rien que de voir Tip et Coll dans un montage qui réunissait les innombrables fois où ils ont fait à l’écran le mémorable bâillon dans lequel Coll nous apprend à verser de l’eau d’une cruche à un verre et Tip la traduit en français, cela en valait la peine. nuit. Voir cette émission invitait à conclure que tout le temps passé était meilleur, quelque chose qui est normalement laid et faux. Mais en ce 2020, c’est plus que justifié.