En raison de la difficulté d’aller au cinéma en ce moment, transformer votre salon en un centre de divertissement complet peut être un investissement rentable. Mais comme les productions cinématographiques, télévisuelles et de jeux vidéo d’aujourd’hui ne concernent pas seulement l’image, mais aussi le son, une bonne télévision doit être complétée par un système audio du même niveau. Cette fois, nous nous sommes donc donné la tâche d’évaluer deux barres de son de milieu de gamme, qui équilibrent très bien les fonctionnalités premium avec un prix plus ajusté, pour choisir la meilleure.

Quels modèles avons-nous choisis?

Pour mettre à l’épreuve les dernières avancées dans le domaine des barres de son, nous n’avons retenu que les modèles qui ont été présentés cette année par deux des marques les plus reconnues dans ce secteur. Il était également important qu’ils intègrent un subwoofer et qu’ils soient compatibles avec les formats sonores Dolby. Par conséquent, la comparaison fait face à deux systèmes: Samsung Q60T et Sony HT-G700.

Quels aspects avons-nous pris en compte?

Pour évaluer ces deux barres de son, nous avons considéré les aspects suivants:

Du son: la qualité de l’audio qu’ils émettent et la recréation du son surroundLes fonctions: les configurations possibles pour s’adapter à chaque type de contenuPuissance: le volume qu’ils atteignent et leur niveau de saturationConception: l’apparence et les matériaux dont ils sont faits

De ces aspects, nous avons considéré que la barre de son Sony HT-G700 est le meilleure option d’achat pour la plupart des utilisateurs, en raison de la polyvalence de ses modes sonores et de la qualité avec laquelle il reproduit les différents formats et contenus audiovisuels.

Sony HT-G700: le plus polyvalent

Ceux qui utilisent la télévision comme un centre de divertissement complet dans lequel, en plus de regarder des programmes télévisés, des séries et des films, ils l’utilisent également pour jouer de la musique, jouer à des jeux vidéo et écouter des podcasts, une barre de son axée sur le contenu cinématographique n’en vaut pas la peine, mais un modèle être capable de s’adapter au mieux aux différents formats. C’est précisément le profil que rencontre le mieux le Sony HT-G700, dont les différentes configurations sonores ont été conçues pour couvrir les contenus les plus courants pouvant être consommés sur le téléviseur domestique.

Pour cela, le sept profils différents qu’il offre – accessible depuis la télécommande avec un bouton séparé pour chacun -, car, pour la plupart, ils reconfigurent l’audio avec Très bons résultats. Le plus important, sans aucun doute, est le mode cinéma, parce que c’est lui qui prend meilleures basses du subwoofer sans fil qui accompagne la barre de son, ils sonnent profond et clair Bien que l’impact des ondes sonores ne soit pas ressenti. En outre, les voix sont entendues très clairement, les détails ne passent pas inaperçus et si le bouton est activé son immersif aux commandes, le sensation de profondeur – Autrement dit, les sons dans les premier, deuxième et troisième plans – est parfait. Bien sûr, il est compatible avec les systèmes Dolby Atmos et dtsX, le contenu de ces formats est donc vraiment immersif.

Alors que l’une des utilisations les moins courantes d’une barre de son est l’écoute de chansons, le Sony HT-G700 peut complètement changer cette perception. Il mode musique est la deuxième de ses sept configurations qui impressionne le plus, car fonctionne parfaitement avec les enregistrements actuels. La séparation des instruments —Surtout si le son immersif est activé— est remarquable, car répartit le mélange très clairement et spatialement grâce à leur trois haut-parleurs, avec une égalisation équilibrée et pas de saturation des basses. En général, le boost qu’il fait dans les fréquences moyennes est perceptible, car le son est chaleureux et riche.

Les autres configurations sont: automatique, qui est le mieux adapté au type de contenu et qui est idéal pour les programmes télévisés; la norme, avec une égalisation transparente pour, par exemple, regarder des vidéos sur YouTube; nuit, ce qui réduit le volume sans compromettre la clarté des voix; voix, avec lequel les dialogues sont mis en avant et qui est parfait pour écouter les nouvelles ou les podcasts; et entourer, qui simule une atmosphère immersive qui se démarque avec les jeux vidéo ou les sports.

Dans tous ses profils possibles, on ne trouve que quelques problèmes pertinents, qui se produisent lors de la connexion au téléviseur via Bluetooth (Cela peut également être fait via un port HDMI ARC ou par câble optique pour les éviter). Le premier est que, pour certains problèmes de configuration, le son peut saturer à un certain moment et provoquer des distorsions Ils ne sont pas résolus tant que la connexion Bluetooth n’est pas interrompue et qu’elle est à nouveau couplée. En outre, lorsqu’il est utilisé avec jeux video sans fil, un léger retard dans l’audio Cela nuit à l’expérience dans les titres avec beaucoup d’action.

Néanmoins, l’expérience globale est très exceptionnelle, car elle offre un volume avec 400 watts de puissance, plus que suffisant pour remplir complètement une pièce de taille moyenne. Également, son design est le plus élégant de cette comparaison, avec un corps en aluminium arrondi assez solide.

Samsung Q60T: le meilleur pour le cinéma

Bien sûr, les vrais cinéphiles, plus que la polyvalence, recherchent la meilleure expérience surround dans une barre de son lorsqu’ils regardent des films ou des séries. Dans ce domaine, sans aucun doute le Samsung Q60T est le meilleur de cette comparaison. Commencer parce qu’il a 5.1 canaux réels que, malgré leurs cinq haut-parleurs dans la même barre, ils obtiennent un récréation spatiale vraiment incroyable. La profondeur de champ Chaque son est parfaitement distingué, tant en position qu’en volume. Cependant, bien qu’il vienne accompagné d’un subwoofer sans fil, la basse n’arrive pas à être si présente, même s’il est vrai que les goûts et le type de contenu qui s’y habituent influencent déjà ici: le son du cinéma d’art n’est pas le même – pour lequel le subwoofer remplit parfaitement, apportant des nuances profondes – que l’action ou les super-héros, où les effets des coups, des tirs, des explosions et plus n’ont pas trop d’impact.

Des offres cinq réglages sonores pour choisir celui qui convient le mieux à chaque format: la norme, avec une chaleur idéale pour les programmes TV; entourer, qui parvient à créer une atmosphère enveloppante lorsque vous regardez des sports ou des séries sans mix Dolby; adaptatif, qui met la voix au premier plan pour ne pas perdre le détail des dialogues; pro du jeu, avec lesquels les jeux vidéo gagnent en profondeur et en détails; et DTS virtuel: X, parfait pour lire du contenu avec un son Dolby et obtenir un son surround de vraie qualité. Le seul problème est que ces modes sont sélectionnés à l’aide du bouton, mais avec un bouton cela vous oblige à parcourir tout le menu jusqu’à ce que vous atteigniez l’option souhaitée. L’avantage est que, s’il est connecté à un téléviseur Samsung de dernière génération, modes de jeu pro et DTS sont activés automatiquement lors de la mise sous tension d’une console ou de la lecture de contenu compatible, respectivement.

Le Samsung Q60T offre un volume très puissant, capable de remplir n’importe quelle pièce et sans saturer à tout moment. Cependant, ce n’est pas le modèle le plus recommandé pour les mélomanes, depuis quand jouer de la musique génère un son très compact et avec petite recréation de la scène, ainsi qu’un égaliseur assez plat et sans émotion. Aussi votre conception en ligne droiteBien que d’apparence moderne, il ne se distingue par rien de particulier, bien que sa construction soit complètement solide et de qualité. Peut être lié à la télévision en utilisant Connexions HDMI ARC, optiques ou Bluetooth.

* Tous les prix inclus dans cet article sont mis à jour au 24/09/2020.