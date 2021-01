La pandémie de coronavirus a changé les plans des productions télévisuelles ces derniers mois, donc contrairement aux autres années, un grand nombre de séries ont été tirées en 2020.

Netflix et d’autres services de streaming ont poursuivi leur production de contenu, mais cela ne durera peut-être qu’un certain temps. Pourtant, malgré le manque de nouveaux contenus à l’antenne ou en route, les réseaux et les services ont continué d’annuler les émissions à leur rythme habituel.

À la mi-2020, plus de 50 émissions de télévision différentes avaient pris fin sur les différentes chaînes de streaming après seulement une ou deux saisons.

Ensuite, Vous pouvez voir la liste des séries principales qui ont dit au revoir en 2020, à la fois les chaînes et les plateformes de streaming, qu’ils aient conclu ou aient été annulés.

‘The 100’ (The CW) 7 saisons ‘Altered Carbon’ (Netflix) 2 saisons ‘Arrow’ (The CW) 8 saisons ‘Away’ (Netflix) 1 saison ‘The Big Show’ (Netflix) 1 saison ‘Castle Rock’ (Hulu) 2 saisons ‘Chilling Adventures of Sabrina’ (Netflix) 4 saisons ‘The Dark Crystal: Age of Resistance’ (Netflix) 1 saison ‘F Is for Family’ (Netflix) 5 saisons ‘God Friended Me’ (CBS) 2 saisons’GLOW ‘(Netflix) 3 saisons’Helstrom’ (Hulu) 1 saison’High Fidelity ‘(Hulu) 1 saison’Hoops’ (Netflix) 1 saison’I Am Not Okay With This ‘(Netflix) 1 saison’Kate Keene ‘(CW) 1 saison’The Magicians’ (Syfy) 5 saisons’Man With a Plan ‘(CBS) 5 saisons’Agents of SHIELD’ (ABC) 7 saisons’Messiah ‘(Netflix) 1 saison’NOS4A2’ (AMC) 2 saisons ‘October Faction’ (Netflix) 1 saison ‘The Outsider’ (HBO) 1 saison ‘Run’ (HBO) 1 saison ‘Schitt’s Creek’ (Pop TV) 6 saisons ‘She-Ra et les princesses du pouvoir’ (Netflix ) 5 saisons ‘The Society’ (Netflix) 1 saison ‘Supernatural’ (CW) 15 te mporadas’Utopia ‘(Amazon) 1 saison’V Wars’ (Netflix) 1 saison

Série qui a annoncé sa fin en 2020

‘Atypical’ (Netflix) 4 saisons ‘Better Call Saul’ (AMC) 6 saisons ‘Black Lightning’ (CW) 4 saisons ‘The Crown’ (Netflix) 5 saisons ‘La Casa de Papel’ (Netflix) 5 saisons ‘Feel Good ‘(Netflix) 2 saisons’ His Dark Materials ‘(HBO) 3 saisons’ Supergirl ‘(CW) 6 saisons’ Superstore ‘(NBC) 6 saisons’ The Expanse ‘(Amazon) 6 saisons’ The Walking Dead ‘(AMC) 11 ‘Vikings’ Seasons (Amazon) 6 saisons