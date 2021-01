Mexico.- Netflix a publié la bande-annonce de sa nouvelle série originale Mère il n’y en a que deux , qui s’ouvre le 20 janvier, avec les performances de Palette Ludwika et Paulina Goto.

C’est une série dramatique qui combine à la fois les genres comiques et dramatiques.

Mère il n’y a que deux adresses sur l’histoire de deux femmes très différentes, Ana et Mariana, qui après s’être rendu compte que leurs bébés ont été échangés à la naissance, devront développer un plan pour s’adapter à leur nouvelle vie: créer une famille unique et particulière.

De quoi parle Mère, il n’y en a que deux?

Après avoir partagé une salle d’accouchement et croyant qu’elles ne se reverraient plus jamais, Ana et Mariana découvrent, quatre mois plus tard, que chacune a reçu le bébé de l’autre, devant se croiser à nouveau malgré la mauvaise première impression qu’elles ont eue. chaque.

VOUS AVEZ VU: C’est ainsi que Paulina Goto a annoncé sa “grossesse”

En plus de Ludwika Paleta et Paulina Goto, il n’y en a que deux à Madre, Martín Altomaro, Oka Giner, Liz Gallardo, Javier Ponce, Dalexa Meneses et Emilio Beltrán.

L’histoire est une idée originale de Carolina Rivera, auteur du scénario avec son partenaire de vie et ses aventures professionnelles Fernando Sariñana, également auteurs du scénario de Luis Miguel, la série.

Carolina Rivera dirige une équipe d’écrivains qui comprend Fernando Sariñana, Larissa Andrade, Silvia Ortega, Cynthia Fernández, Carlos González Sariñana, Paulina Barros et Laura Villa.

Les producteurs exécutifs sont Carolina Rivera et Fernando Sariñana, ainsi qu’Alexis Fridman et Juan Uruchurtu qui produisent à travers leur société Perro Azul.

npq

Suivez-nous sur les réseaux sociaux