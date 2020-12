Mexico,- Dans le cadre de la collaboration entre Marvel et AAA, un nouveau groupe de combattants inspirés par les super-héros et les méchants les plus emblématiques de Marvel a été dévoilé.

Par les techniciens El Aracno et Leyenda Americana, par les grossiers El Terror Ppura et El Venenoide, ils se sont rencontrés pour la première fois sur le ring dans le cadre de Triplemanía XXVIII, un événement organisé par AAA et qui a eu lieu ce soir à l’Arena Ciudad du Mexique.

Cette collaboration entre Marvel et AAA vise à élargir l’expérience sportive et culturelle de la lutte mexicaine à travers différentes actions, telles que le développement d’événements familiaux et la création de nouveaux contenus et produits de consommation.

TECHNICIENS

L’ARACNO

Véritable nom: Alejandro «Alex» Arana.

Origine et résidence: CDMX, Mexique.

Inspiration: Spider-Man.

Arachno a été nommé d’après son père, Arachno Sr., qui a dû prendre sa retraite en raison d’une blessure grave. Avant d’hériter du nom de son fils, Aracno Sr., il prévoyait de le donner à son élève le plus distingué, Adriano (aujourd’hui El Venenoide), qui entretenait une excellente relation avec la famille et entretenait une fraternité avec Alex. Cependant, la relation a été brisée une fois qu’Arachno Sr. a réalisé qu’Adriano n’était pas prêt à représenter son héritage et a décidé de transmettre le titre à son propre fils.

El Aracno est un combattant technique, formé par El Leyenda Americana. Par conséquent, il considère ce dernier comme son mentor et presque comme un oncle pour lui, puisqu’il entretient une grande amitié avec son père.

Pour El Aracno, la famille passe avant tout. Il a une grande éthique de travail et vit conscient que ce qui en vaut la peine coûte du travail.

LA LÉGENDE AMÉRICAINE

Véritable nom: Hugo Andrews-González.

Origine: Andrews Virgina, États-Unis. Il vit à CDMX.

Inspiration: Captain America.

Hugo est le fils d’un soldat de l’armée américaine et d’une jeune infirmière de l’armée d’origine mexicaine. Compte tenu de l’absence constante de son père, Hugo a passé son enfance aux côtés de sa mère dans diverses villes des États-Unis, avec qui il partageait une grande partie de la culture mexicaine. La musique mexicaine et le cinéma classique l’ont marqué, en particulier les films de lutte.

Vivre au Mexique lui permet de pratiquer la lutte, qui est sa grande passion et sa façon de montrer que la justice et l’honneur l’emportent toujours. C’est un combattant 100% technique qui cherche à être un modèle. Il est le mentor d’El Aracno, qu’il forme, protège et conseille.

Son ennemi juré est The Purple Terror, car les deux sont régis par des principes opposés. Alors que The American Legend recherche l’honneur et la justice, The Purple Terror recherche le pouvoir à tout prix.

LA RUDE

LE VENENOID

Vrai nom: Adriano Sánchez

Origine: Hidalgo, Mexique. Il réside au CDMX.

Inspiration: Venom.

Cherchant à échapper à une enfance difficile, El Venenoide a quitté sa ville natale et s’est rendu à Mexico. Là, il a été accueilli et protégé par la famille Arana et est devenu pratiquement le frère d’Alex (El Aracno).

Il a reçu une formation d’Aracno Sr. pour devenir son meilleur élève et un combattant distingué, de sorte qu’il était considéré comme le successeur d’El Aracno. Cependant, sa personnalité narcissique et son désir de pouvoir ont conduit Adriano sur une autre voie, rompant totalement la relation avec sa famille adoptive et créant une forte inimitié avec Alex.

Maintenant converti en El Venenoide, il se bat du côté dur, bien que son entraînement ait de solides bases techniques. Il a un style impitoyable et pas très brillant; il n’aime pas travailler en équipe et gagne fréquemment en trichant. Il est accro au ring, où il cherche constamment à être le centre d’attention: la star.

LA TERREUR POURPRE

Véritable nom: Mauricio Mejía Torres. Avant le monde, il est The Purple Terror.

Origine et résidence: CDMX, Mexique.

Inspiration: Thanos

Sous le masque de The Purple Terror se trouve un homme d’affaires prospère, à la fois légal et louche. Il a commencé à se battre à la fin de ses études universitaires et dès le début, il s’est consacré à la fixation des résultats pour gagner des paris.

Pour The Purple Terror, la lutte est le moyen idéal pour faire un profit et démontrer sa puissance, dont il est obsédé. Il a un besoin permanent de dominer et sa devise principale est de penser que la fin justifie les moyens, même lorsqu’ils ne sont pas entièrement légaux. The Purple Terror est la représentation vivante du côté Rude.

Parmi ses fidèles partisans et subordonnés se trouve El Venenoide, qui – dit-on – il a rejoint leurs rangs grâce à une importante somme d’argent.

