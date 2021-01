Des stars latines comme Estefan, Marc Anthony, Juanes, Pepe Aguilar et Eva Longoria, parmi tant d’autres, ont dit au revoir sur les réseaux sociaux à la fatidique 2020 marquée par la pandémie de coronavirus et ont souhaité au monde santé et bonheur pour le Nouvel An.

Eva Longoria

L’actrice texane d’origine mexicaine a déclaré que malgré “la folie et le chaos” de 2020, elle était reconnaissante pour le temps passé avec la famille et le soutien et l’amour “infini” – Elle a demandé aux gens de célébrer avec joie l’arrivée de 2021.

Juanes

Dans un message avec des photos de famille et avec des amis et collègues de la profession, il a reconnu que 2020 était une année “étrange” et, bien que, selon lui, cela lui ait également apporté de nombreux “enseignements”, le chanteur colombien a ajouté au tag “# adios2020 «Avec lequel des milliers de personnes disent au revoir à l’année avec une certaine colère, tristesse et espoir.

Thalia

Le Mexicain a opté pour un ton positif et a grillé hier soir pour la nouvelle année “Pour l’amour, la santé, la joie et la vie!”

“Nous avons survécu cette année ensemble et nous l’avons fait dans une perspective très spéciale, celle de l’amour qui nous unit, le monde est totalement différent de la façon dont l’année a commencé … l’humanité a grandi spirituellement.”

Sofia Vergara

Elle a posté sur Instagram une vidéo dans laquelle elle est vue en train de profiter du traditionnel feu d’artifice et a laissé un message d’espoir pour la nouvelle année:

En espérant que vous et les vôtres restez en bonne santé, heureux et en sécurité! »

Pepe Aguilar

“Béni soit Dieu que 2020 se termine”

Il a reconnu que l’année dernière avait été «très différente» et «personne ne savait comment cela allait nous changer».

“Au revoir 2020”

C’est ce qu’écrivait le fils des chanteurs Antonio Aguilar et Flor Silvestre en majuscules, décédé le 25 novembre à l’âge de 90 ans.

Et Gloria Estefan et son mari, Emilio, ont publié une vidéo sur le même réseau social dans laquelle ils souhaitent à tous beaucoup de bonheur et de bonne santé:

“Puissions-nous avoir des jours meilleurs en 2021!”

Et le chanteur de salsa new-yorkais des parents portoricains Marc Anthony a tiré les paroles de l’une de ses chansons les plus connues pour accueillir la nouvelle année.

«Parfois, la pluie vient GUÉRIR LES PLAIES. Que 2021 soit cette pluie qui nous guérit tous. L’important est de rester uni et de ne pas oublier de vivre la vie ».

npq

Suivez-nous sur les réseaux sociaux