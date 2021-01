Mexico,- Après une saison 2020-2021 spectaculaire, le pilote de Guasave Algodoneros, Óscar Robles, a été sélectionné par la presse spécialisée comme Manager de l’année, remportant le trophée «Benjamín Cananea Reyes».

Robles, a mené l’équipe Guasave à un record de 31 matchs gagnés et 26 perdus, restant troisième au classement général et également troisième au classement des points avec 14,0, seulement en dessous des Naranjeros de Hermosillo et Yaquis de Obregón,

Le natif de Tijuana, Baja California a vécu sa deuxième campagne à la tête des Algodoneros, la première de manière complète et a concouru de manière formidable bien que ce soit la deuxième année du retour de l’équipe Guasave dans la Ligue mexicaine du Pacifique, étant une franchise de expansion.

Le vote du Manager de l’année a été le plus compétitif à ce jour dans les nominations les plus précieuses, Óscar Robles a réussi à être le gagnant avec 36% du total des votes, surpassant ses pairs; Bronswell Patrick de los Águilas de Mexicali, Juan Navarrete de los Naranjeros de Hermosillo et Sergio Omar Gastelum de los Yaquis de Obregón avec 17% chacun, ainsi que Roberto Vizcarra de los Charros y de Jalisco et Gerardo Álvarez de los Sultanes de Monterrey qui a obtenu respectivement 8 et 5 pour cent dans le vote.

Les gagnants des prix les plus précieux à ce jour:

Rookie de l’année (Trophée Baldomero «Melo» Almada): Luis Miranda; Algodoneros de Guasave.

Secouriste de l’année (Trophée Isidro Márquez): Fernando Salas; Naranjeros de Hermosillo.

Pichet de l’année (Trophée Vicente «Huevo» Romo): Juan Pablo Oramas; Naranjeros de Hermosillo.

Manager de l’année (Trophée Benjamín «Cananea» Reyes): Óscar Robles; Algodoneros de Guasave.

Photo gracieuseté de LMP / Algodoneros de Guasave

