Mexico,- Le combat entre le champion des super poids plume du World Boxing Council (WBC) Miguel Alacrán Bertchelt, et Óscar Valdez, est l’un des combats les plus attendus pour cette 2021.

Enfin, il y a un rendez-vous et tous deux monteront sur le ring le 20 février à Las Vegas. L’activité de boxe du “Alacrán” Berchelt a dû être reportée, puisque l’homme de Cancun a été testé positif au covid-19 en décembre dernier.

Le représentant du Mexique à deux éditions des Jeux Olympiques, Beijing 2008 et Londres 2012, rêve de la ceinture WBC, «J’ai toujours voulu remporter le titre vert et or WBC, et maintenant peut-être l’occasion, ce sera un combat difficile, mais j’ai confiance en ma capacité et en mon équipe pour gagner », a déclaré Valdez.

Berchelt, 28 ans, avec un record de 37-1 avec 33 KO, a fait six défenses du titre qu’il a remporté contre un autre Mexicain, Francisco Vargas, en janvier 2017, et est sans aucun doute l’un des plus consolidé aujourd’hui.

Valdez (28-0, 22 KO), 29 ans, est passé dans la division des super poids plume en 2019 après une solide campagne à 126 livres. Il vient de battre le portoricain Jayson Velez par KO au dixième tour.

Photo gracieuseté de WBC / Twitter Oscar Valdez

