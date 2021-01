La plateforme Netflix Il gagne du terrain par rapport au contenu original, qui va de l’action, de la science-fiction, du drame, de l’horreur, mais dans certains de ce qu’il s’est démarqué, c’est dans la comédie et il semble que cette 2021 ne sera pas en reste car elle a finalement lancé le première image de ‘Yes Day’, Protagonisée par Jennifer Garner et Edgar Ramirez.

Le film “ Yes Day ” sera la prochaine production Netflix basée sur le livre pour enfants du même nom de l’écrivain Amy Krouse, avec un script de Justin Malen et l’adaptation se fera sous la direction de Miguel Arteta, où Garner est également producteur et devrait être l’un des plus grands succès de la plate-forme.

Enfin ce jour le première image de ‘Yes Day’, qui nous montre les deux protagonistes avec leurs enfants accomplissant une journée dans laquelle on ne leur dira NON à rien, ce qui les mènera dans une grande aventure:

«Allison et Carlos ont le sentiment constant qu’ils disent toujours NON à leurs collègues et à leurs enfants, alors ils décident de dire oui à tout pendant une journée entière où les enfants font les règles. Ils n’auraient jamais imaginé qu’ils finiraient par être impliqués dans un tourbillon d’aventures partout à Los Angeles ou que la famille se réunirait plus que jamais. “

Cela peut être lu dans la description de ce film, qui sera disponible sur 12 mars 2021 et que depuis la mi-novembre Jeniffer Garner avait annoncé qu’elle travaillait déjà sur l’adaptation, il est donc très probable qu’elle ait enfin fini de passer à la phase de post-production en attendant d’être publiée très prochainement.