Mexico – Le Ministère de la Mobilité (SEMOVI) et des Travaux et Services (SOBSE) a commencé le confinement d’un nouveau dans les maires de Cuauhtémoc et Benito Juárez.

Ces routes sont situées sur les avenues Medellín et Amores et font partie des actions du gouvernement de la capitale pour la mobilité dans les modes de transport durables.

Les itinéraires ont une extension de deux kilomètres et seront situés entre Insurgentes et Eje 4 Sur Xola.

Selon le Plan de mobilité cycliste 2020, l’extension de 66 kilomètres d’infrastructures cyclables dans les zones périphériques et les connexions régionales est estimée.

Actuellement, il y a environ 300 kilomètres dans la ville et on estime qu’en 2024, ce chiffre sera de 600 kilomètres.

Le SOBSE utilisé pour l’emplacement des barres de confinement de voie et de la peinture verte et blanche, ainsi que des panneaux verticaux et horizontaux.

De même, il sera connecté avec la voie trolley Axis 2 et les nouvelles pistes cyclables Insurgentes et Eje 4.

Avec ce type d’action, le GCDMX a réaffirmé son engagement à promouvoir la redistribution de l’utilisation de l’espace.