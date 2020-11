Pablo Ibar s’entretient avec son avocat Kevin J. Kulik, lors de la lecture de la sentence. En vidéo, ses 25 ans de prison. Amy Beth Bennett . | Vidéo: Atlas

Une nouvelle étape commence pour Pablo Ibar. L’Espagnol reconnu pour la deuxième fois coupable d’un triple meurtre, condamné hier à la réclusion à perpétuité par un jury qui a décidé de ne pas le renvoyer dans le quartier des condamnés à mort, où il a passé 16 des 25 années où il a été emprisonné en Floride, fera à nouveau appel de la condamnation. Le processus prendra des années. Sa vie, quant à elle, continuera de passer derrière les barreaux. Mais dans des conditions différentes de celles qu’il a connues jusqu’à présent.

«La semaine prochaine, Ibar se rendra au Miami Reception Center, où il passera 90 jours jusqu’à ce qu’ils lui attribuent une prison où il purgera sa peine», explique Joe Nascimiento, le jeune avocat qui a brillé pour la défense d’Ibar. «Là, ils l’évalueront. Et pendant tout ce temps, vous ne pourrez avoir aucun contact avec l’extérieur, pas même des appels. Un jour, ils le mettront dans une camionnette, le conduiront à sa prison et, à son arrivée, il pourra appeler sa famille et l’informer de l’endroit où il se trouve. “

Il existe plusieurs établissements correctionnels où vous pourriez purger votre peine dans l’État de Floride. Certains sont géographiquement éloignés du lieu de résidence de leur famille, même à huit heures de route. Le consulat d’Espagne à Miami, qui a été très proche d’Ibar tout au long de ce processus, tentera de lui recommander de purger la peine de prison la plus commode.

Sa vie de prisonnier sera très différente, prévient Nascimiento, notamment parce qu’il pourra interagir davantage avec les autres. «Il vivra dans une plus grande cellule partagée avec d’autres détenus, il pourra lire et ils le laisseront bouger davantage et sortir régulièrement dans la cour», explique-t-il. “Les conditions particulières dépendent de la prison qui leur est assignée, mais dans certaines d’entre elles, les détenus peuvent étudier une carrière, apprendre un métier, travailler.”

Les visites seront plus courtes que dans le couloir de la mort, où elles peuvent durer plusieurs heures. Mais ils seront fréquents et, bien sûr, leur contact direct avec la famille sera bien plus important qu’il ne l’a eu ces mois-ci, dans la prison du comté de Broward, à côté des tribunaux de Fort Lauderdale, où ils ne pouvaient parler que par vidéoconférence.

Mais ce qui est important maintenant pour Ibar et sa famille, c’est que la peine de mort n’est plus une possibilité. Même si la Cour supérieure de justice ordonnait à nouveau la répétition du procès, en tenant compte des prétendues irrégularités rapportées par la défense et qui appuieront l’appel, et dans le nouveau procès, il était de nouveau reconnu coupable, le jury ne pouvait plus décider de l’exécuter. C’est une petite victoire pour Ibar. Et aussi pour la lutte contre la peine de mort aux Etats-Unis. Un point de plus dans une longue séquence que les militants qui combattent la confiance de la peine maximale, se terminera par une pratique qui fait des États-Unis une anomalie dans le monde développé et démocratique.

«De plus en plus de jurés vont changer la mort pour la vie», explique Benjamin Waxman, un avocat prestigieux qui œuvre dans la défense de l’espagnol depuis 2006. «C’est le processus par lequel nous allons mettre fin à la peine de mort dans ce pays. . Je suis convaincu que, dans une génération, nous pourrons mettre fin à ce châtiment inhumain ».

Dès 2005, une étude du Centre d’information sur la peine de mort, une ONG, a détecté cette tendance. L’étude s’interroge sur la manière dont les jurés sont sélectionnés pour des crimes passibles de la peine de mort, sur le fait qu ‘«ils sont souvent privés d’informations cruciales sur l’affaire» et sur la manière dont «les preuves qu’ils entendent sont souvent médiocres. fiable “.

“Lentement, les jurys commencent à réagir aux failles flagrantes du système”, conclut l’étude. “De plus en plus, les jurys votent pour la prison à vie, compte tenu de ce qu’ils ont vu et entendu au sujet des abus dans le système.”

L’un des jurés interrogés dans l’étude fournit un indice: «Je ne pense pas que beaucoup se sentent à l’aise de jouer à la roulette russe avec la vie des gens. Les jurés commencent à comprendre que voter à perpétuité est la seule façon responsable de le faire. “